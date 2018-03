Forcadell explica per què ha deixat l'escó

He renunciat a l'acta de diputada perquè no vull que la meva situació personal sigui un obstacle per a la sobirania del Parlament que sempre he protegit i defensat. Sigui on sigui continuaré sempre al servei de Catalunya. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 22 de març de 2018

Les diputades d'ERC investigats pel Tribunal Suprem en la causa contra el procés sobiranista deixaran els escons, segons ha anunciat el partit. Es tracta de la secretària general del partit i presidenta del grup parlamentari, Marta Rovira, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa, que aquest divendres compareixeran davant l'alt tribunal, que haurà de decidir si les manté en llibertat amb fiança o els tanca en presó preventiva. En canvi, Raül Romeva, que es troba en la mateixa situació, reté l'acta.L'anunci s'ha fet aquest mateix dijous, just després del ple d'investidura en què Jordi Turull no ha rebut els vots suficients per ser elegit . En tot cas, l'argument que argüeixen és que, davant la nova mostra de la "voluntat de segrestar la democràcia" per part del Suprem, les diputades no volen "interferir en l'activitat democràtica del Parlament i de no ser un obstacle a la seva sobirania" i pretenen evitar que "cap jutge pugui fer xantatge a la voluntat democràtica del poble de Catalunya". Els agafaran el relleu Assumpció (Titon) Laïlla -de Demòcrates-, Chakir El Homrani i Magda Casamitjana -de MES-.De fet, Bassa ja havia renunciat públicament a formar part del proper Govern perquè, segons considera, els seus membres han d'estar lliures de càrregues judicials. El pas que faran els tres dirigents d'ERC, per tant, fa preveure que tampoc cap d'ells entrarà a l'executiu, fins i tot encara que el Suprem decidís no empresonar-los. De fet, diversos encausats empresonats o amb risc de ser-ho han anat renunciant a l'acta. Es tracta de Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Carles Mundó, a banda de Rovira, Forcadell i Bassa, mentre que els únics que la retenen, per ara, són Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull.Forcadell ha fet un tuit a última hora de la nit on ha explicat la seva postura: "He renunciat a l'acta de diputada perquè no vull que la meva situació personal sigui un obstacle per a la sobirania del Parlament que sempre he protegit i defensat. Sigui on sigui continuaré sempre al servei de Catalunya".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)