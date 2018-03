Turull no surt investit a la primera després d'un debat amb regust de final d'etapa

Sergi Sabrià abraça Jordi Turull Foto: Adrià Costa

El candidat no ha fet cap esment al resultat del referèndum de l'1-O ni a la declaració de la independència

Jordi Turull, en un moment del discurs d'investidura Foto: Adrià Costa

El primer punt del programa de Govern és la "restauració" i la "reparació" de les institucions i la fi del 155, un dels eixos en els quals es va basar la campanya de l'independentisme

Jordi Turull, com es preveia des de les cinc de la tarda, moment en què ha arrencat el debat d'investidura, no ha estat escollit president de la Generalitat per part del Parlament. El candidat de Junts per Catalunya (JxCat) no ha aconseguit el suport de la CUP, l'única formació disposada a negociar amb el grup de Carles Puigdemont i amb ERC per donar sortida al mandat del 21-D. El debat ha tingut un cert regust de final d'etapa: els anticapitalistes han anunciat que passen a l'oposició perquè consideren que l'independentisme majoritari ha "abandonat la República guanyada al carrer l'1-O i el 3-O" , i res fa pensar que canviïn la posició aquest dissabte, dia de la segona votació. En la primera, el candidat ha obtingut 64 vots a favor -Carles Puigdemont i Toni Comín, a l'exili, no poden exercir aquest dret-, 65 en contra i 4 abstencions, les de la CUP.La segona votació està plenament condicionada per què passi demà al Tribunal Suprem. Turull i cinc dirigents més -Josep Rull, Marta Rovira, Carme Forcadell, Raül Romeva i Dolors Bassa- estan citats pel jutge Pablo Llarena, que els comunicarà per quins delictes estan processats -la rebel·lió plana sobre tots ells- amb la incògnita de si seran empresonats de manera preventiva. L'epicentre de la investidura, com passa sovint en la dinàmica parlamentària des de finals d'octubre, passarà per Madrid. Rovira, Bassa i Forcadell ja han renunciat als seus escons, tot just quan ha acabat la jornada Ha estat un debat estrany, marcat per les circumstàncies judicials -evidents en el to de Turull, menys agressiu que de costum i mesurant amb lupa totes i cadascuna de les paraules- i per una oposició que no s'ha acabat de creure el discurs. Ciutadans i el PP han fet una crítica frontal -res de nou- a la intervenció, mentre que el PSC s'ha obert a nous "consensos" si hi ha renúncies independentistes . Els "comuns" han estat durs: han exigit als partidaris del procés que deixin el "simbolisme" La legislatura, per tant, segueix bloquejada. Amb una diferència respecte les últimes setmanes: el rellotge de la investidura ha començat a córrer, de manera que s'ha acticat el termini de dos mesos preceptiu abans d'anar cap a unes noves eleccions si no hi ha president. Això vol dir, per tant, que els comicis serien a mitjans de juliol. Al llarg de les properes hores hi haurà més contactes entre JxCat, ERC i la CUP per variar la posició dels anticapitalistes, als quals ja han ofert fer una qüestió de confiança en un mes El Parlament de Catalunya ha viscut una situació excepcional. Turull ha fet el seu discurs d'investidura sabent que la CUP, amb l'abstenció decidida en el consell polític extraordinari , no li faria costat malgrat que demà podria ser empresonat. "Prefereixo assumir el risc de ser víctima d'injustícies que desentendre'm d'un moment com l'actual", ha destacat. En el torn de rèplica ha estat dur amb l'Estat: "Hi ha gent que per vèncer a Catalunya necessita porres, querelles, exilis i empresonaments. Altres necessitem urnes i paperetes. Aviam quin dia fan més cas a les urnes i no es refien tant de les porres", ha reflexionat el candidat , que agafarà aviat el cotxe per anar cap a Madrid."Assumeixo l'encàrrec amb totes les conseqüències", ha resumit. El candidat no ha fet cap esment al resultat del referèndum de l'1-O ni a la declaració de la independència. Tampoc s'ha referit a l'estructura política que s'ha de posar en marxa a Brussel·les en forma de Consell de la República. Després ha apel·lat a la unitat per convèncer la CUP: "La gent ens ho demana". ERC també ha pressionat els anticapitalistes: "No podem posar en risc la victòria de l'1-O ni la revàlida del 21-D", els ha recordat Sergi Sabrià, portaveu dels republicans, en la seva intervenció.Turull, que ha dedicat unes paraules en castellà per dirigir-se als ciutadans espanyols, ha assenyalat que vol oferir "dins i fora" del país. S'ha referit específicament al govern espanyol, instal·lat en l'immobilisme, i l'ha instat a asseure's a la mateixa taula per trobar una solució política a la situació. "Diàleg no vol dir feblesa ni renúncia", ha ressaltat el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), que no ha retirat la candidatura malgrat saber que una votació activa el rellotge de dos mesos previ a noves eleccions."Després de la victòria incontestable [del 21 de desembre], tornem a oferir asseure'ns a dialogar el govern espanyol. Que el món vegi que no és per nosaltres. Demanem seure en una mateixa taula. O no va negociar el president Macià amb la república espanyola? O no va negociar el president Tarradellas amb Adolfo Suárez? Per què no ha de ser possible el diàleg. La veu i els representants de més dos milions de catalans, no mereixen ni ser escoltats?", s'ha preguntat Turull.Aquesta legislatura, ha dit, neix d'haver "frustrat" la "por i les amenaces". "Hem vençut a les urnes, ara hem de ser dignes i saber-nos fer dignes de la llibertat que ens hem guanyat. Somrient, perquè tenim l'oportunitat per ser lliures", ha recalcat el candidat, que ha citat Muriel Casals -fet que ha generat el primer aplaudiment de la tarda- i ha ressaltat que en els últims temps els "drets fonamentals" han estat en risc a Catalunya."Amb les victòries venen els reptes, i el nostre és enorme. Ens hem preparat per aquest moment. Ens necessitem a tots per fer un país millor per a tots, per ser més a partir d'avui", ha recalcat. "Està en joc l'essència de la democràcia. Tothom té el deure de treballar pel país. Vivim una hora greu però també esperançadora, demano que siguem dignes del moment present", ha insistit. "Us demano la confiança: avui ens podem desfer de les grapes del 155 i obrir el futur net, clar i brillant. Si la cambra em fa confiança, treballaré sense descans perquè els 7,5 milions de catalans ho fem possible", ha tancat el el candidat de JxCat a la investidura.El principal eix del programa de Govern, ha assenyalat el candidat, és la "democràcia". El primer punt, per tant, és la "restauració" i la "reparació" de les institucions i la fi del 155, un dels eixos en els quals es va basar la campanya de l'independentisme a les eleccions del 21 de desembre. La projecció exterior també forma part dels plans de Turull en cas de ser president, així com també un model econòmic que es basi en la producció i no en l'especulació. "El principal actiu de Catalunya són les persones", ha recalcat el dirigent independentista, que ha elogiat l'escola catalana."Defensem el plurilingüisme des de la centralitat del català i la garantia de la immersió lingüística", ha recalcat Turull. "El català ha de ser el vehicle de la docència", ha apuntat el candidat en matèria educativa. La lluita contra la violència masclista, la renda garantida de ciutadania i un pla de xoc en matèria d'habitatge completen el mapa social que hauria de dur a terme el futur Govern, dividit en 13 conselleries.

Discurs d'Investidura Jordi Turull i Negre by naciodigital on Scribd

Ciutadans Inés Arrimadas, durant el debat d'investidura de Jordi Turull Foto: Adrià Costa

Ciutadans considera que Jordi Turull no és un interlocutor vàlid amb l'Estat. Si bé el candidat a la presidència de la Generalitat ha ofert diàleg a Espanya i Ciutadans considera que Jordi Turull no és un interlocutor vàlid amb l'Estat. Si bé el candidat a la presidència de la Generalitat ha ofert diàleg a Espanya i ha evitat fer referència a la República i a la independència, el partit taronja ha volgut deixar clar que, digui el que digui i faci el que faci a partir d'ara, Turull està descartat per refer ponts . "Qui ha trencat la convivència no pot tornar a cosir-la", ha sentenciat la presidenta del grup parlamentari de Ciutadans, Inés Arrimadas. El partit més votat el 21-D ha entonat un discurs dur contra el candidat de JxCat. Arrimadas ha assegurat que l'"apel·lació a la concòrdia" que ha fet Turull i el "sobtat afecte" cap als espanyols expressat és "insòlit" i poc "creïble" perquè, al seu judici, ell és un dels principals protagonistes del "trencament de la convivència" a Catalunya. "Vostès han cremat totes les naus", ha dit. ERC Sergi Sabrià, portaveu parlamentari d'ERC, durant el ple d'investidura Foto: Adrià Costa

ERC ha apel·lat a la CUP ERC ha apel·lat a la CUP en el seu discurs del ple d'investidura de Jordi Turull , tot i saber que els anticapitalistes no es mouran de l'abstenció. Ha estat el portaveu del partit, Sergi Sabrià, qui ha avisat: "Cap republicà voldria perdre el que hem aconseguit, no podem anar enrere, i no podem renunciar a anar endavant". Així, ha reclamat no "posar en risc la victòria de l'1-O ni la revàlida del 21-D", però tampoc quedar "presoners de les trampes processals i judicials". El dirigent d'ERC ha alertat que, "cada dia de 155, la ferida és més profunda" i "cada dia que passa és més urgent deslliurar-se d'un estat que treballa contra els interessos dels catalans i catalanes" per "construir un país per a tothom". En un discurs més sobiranista que el de Turull, Sabrià ha deixat clar que "la República és l'única opció per construir una societat més justa, neta i pròspera" i, en aquest sentit, ha recordat les "lleis de marcat caràcter social" tombades l'anterior legislatura. PSC El líder del PSC, Miquel Iceta, durant el ple d'investidura de Jordi Turull Foto: Adrià Costa

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que Jordi Turull ha fet un discurs "autonomista" en el debat d'investidura i l'ha comparat amb el "llistí telefònic" que Jordi Pujol feia en temps de president de la Generalitat. "Estem davant d'una contradicció evident: es vol el suport de la CUP i es fa una proposta autonomista", El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que Jordi Turull ha fet un discurs "autonomista" en el debat d'investidura i l'ha comparat amb el "llistí telefònic" que Jordi Pujol feia en temps de president de la Generalitat. "Estem davant d'una contradicció evident: es vol el suport de la CUP i es fa una proposta autonomista", ha apuntat Iceta , que s'ha queixat de la rapidesa amb la qual s'ha celebrat el ple. "Per què ens han fet córrer tant si no hi havia assegurada una majoria?", ha indicat, al mateix temps que s'ha obert a "acords transversals" si hi ha renúncies en clau republicana. La legislatura passada, ha indicat el líder socialista, "va acabar malament" després de la declaració de la independència i l'aplicació de l'article 155. "No ens enganyem: tenim una societat dividida", ha apuntat Iceta, que ha recordat que Ciutadans va aconseguir més d'un milió de vots en les eleccions del 21-D. "Això potser vol dir que cal refer consensos bàsics", ha apuntat, referint-se de manera elogiosa al discurs d'ERC. Catalunya En Comú Podem Xavier Domènech, líder de Catalunya en Comú Podem, en el debat d'investidura Foto: Adrià Costa

Si bé el líder del PSC, Miquel Iceta, ha entonat un discurs de Si bé el líder del PSC, Miquel Iceta, ha entonat un discurs de mà estesa a l'independentisme si protagonitza un canvi de rumb , el líder dels "comuns", Xavier Domènech, ha entonat un discurs dur en el qual ha demanat a Junts per Catalunya, ERC i la CUP que deixin de "viure en els simbolismes i les mentides". El president del grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem ha arrencat irònic quan s'ha referit al discurs de Jordi Turull, del qual ha assegurat que potser ha estat fins i tot "massa autonomista", i al d'Iceta, a qui ha encoratjat a anar "més enllà". La resta del discurs, però, ha pivotat en demanar a l'independentisme una autoesmena a la totalitat. CUP Carles Riera, cap de files de la CUP al Parlament, durant el debat d'investidura Foto: Adrià Costa

La CUP ha justificat les seves abstencions fent una esmena general a l'estratègia de JxCat i ERC, durant el discurs en el ple d'investidura de Jordi Turull. Així, el seu cap de files, Carles Riera, La CUP ha justificat les seves abstencions fent una esmena general a l'estratègia de JxCat i ERC, durant el discurs en el ple d'investidura de Jordi Turull. Així, el seu cap de files, Carles Riera, ha carregat contra les "indefinicions i reculades de l'independentisme majoritari" i ha criticat que "la seva direcció no ha estat capaç de portar l'empenta de la gent més combativa i organitzativa cap als objectius que es van marcar, implantar la independència". Igualment, ha lamentat també la "inòpia a l'hora d'ampliar la majoria social" quan l'anterior Govern van aprovar uns pressupostos que veu plens de retallades -i que van rebre els vots necessaris de la CUP- i, posteriorment, que l'independentisme deixés "abandonada la República guanyada al carrer" entre l'1-O i el 3-O. Des de la victòria del 21-D, ha seguit, han vingut "tres mesos de vacil·lacions, anades i vingudes al ritme que marca el petit Bonaparte del Tribunal Suprem" i, davant la pressió perquè els anticapitalistes avalin Turull i el full de ruta de JxCat i ERC, ha reclamat que no li demanin "unitat per la unitat en abstracte", perquè ja s'han "fet prou fulls de ruta sobre el paper". PP Xavier García Albiol, durant el debat d'investidura Foto: Adrià Costa

El líder del PP al Parlament, Xavier García Albiol, El líder del PP al Parlament, Xavier García Albiol, ha fet una intervenció dura contra Jordi Turull , candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a la presidència de la Generalitat. Contra el discurs, però també contra les formes. "Els meus fills, que tenen onze anys, van amb més alegria a l'escola que vostè a explicar el seu projecte d'investidura", ha recalat Albiol, que ha admès que hi ha una majoria parlamentària independentista però no una majoria social real que l'acompanyi. "L'hem escoltat amb molta atenció, senyor Turull. I després d'escoltar-lo durant més d'una hora, la pregunta és la següent: de debò vol ser president de la Generalitat? Pretén que ens convencem que vostè vol estar al capdvant del Govern? Crec que no. Els meus fills, que tenen onze anys, van amb més alegria a l'escola que vostè a explicar el seu projecte d'investidura", ha assenyalat García Albiol, que ha trobat al mateix temps "comprensible" el discurs. "L'estat de dret, les institucions democràtiques han vençut: el seu discurs no té res a veure amb la seva actitud de les últimes setmanes", ha recalcat.

"En aquesta hora greu, solemne i esperançadora de la història de Catalunya, m'adreço a tots els que són aquí i els que estan privats de llibertat o fora del país", ha arrencat Turull, referint-se als empresonats -Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart- i als exiliats -Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín i Anna Gabriel-, tot admetent que no li pertocaria a ell ser el candidat. Els primers de la llista eren Puigdemont i Sànchez, que han acabat renunciant. "Em sento baula de la cadena que relliga els dies que han vingut i els que vindran", ha ressaltat.Moltes veus, segons ell, li han demanat no prendre riscos per protegir la família, però ell ha defensat que cal ser-hi "a les verdes i a les madures". "Fa molts anys que estic compromès políticament. Hi ha una dèria en el meu compromís, que és el servei a Catalunya. M'estimo molt el meu país i la seva gent. La seva gent, i els paisatges, són per enamorar-se'n i comprometre's-hi", ha destacat el dirigent del PDECat. "Faci el que faci, que pugui mirar els ulls a les meves filles i a la meva dona", ha recalcat, un punt emocionat. Un to que l'ha acompanyat durant tot el discurs.

