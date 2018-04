Alberto Fernández Díaz pugna per «eternitzar-se» com a candidat del PP per Barcelona

Dolors Montserrat, Xavier García Albiol, Andrea Levy i Esperança García en l'acte d'inici de campanya del PP Foto: ACN

Comencen els moviments dels partits de cara a les municipals del 2019. Un dels qui afronta la cursa carrer amunt és el Partit Popular. Els resultats electorals del 21-D van suposar un sotrac per als populars, que ara es troben amb necessitat d'evitar una nova garrotada a les urnes d'aquí a poc més d'un any. El PP ha de triar el seu alcaldable. La direcció del partit es debat entre diversos noms. L'actual regidor Alberto Fernández Díaz no està disposat a retirar-se i es mostra disposat a presentar batalla per "eternitzar-se" en el càrrec. Dins del PP, però, hi ha qui preferiria una renovació del cartell i apunta el nom de l'exdiputada Esperanza García.Alberto Fernández Díaz fa més de 30 anys que és al consistori. Va entrar-hi el 1987 i, amb l'excepció del període 1999-2003, quan va ser diputat al Parlament, no se n'ha mogut. En favor seu, els seus partidaris destaquen que és el dirigent del PP que coneix a fons la ciutat i és una carta segura. Fernández Díaz conserva un nucli de fidels entre la militància de la ciutat i és un animal polític que no cedeix fàcilment. Aquest cop, però, ho té més difícil. Els resultats de les municipals del 2015 van suposar un cop brusc. El PP, que va obtenir un bon resultat el 2011 -9 regidors- va baixar a 3 i va ser sobrepassat per Ciutadans, que se'n va apuntar 5.El president del partit a Catalunya, Xavier García Albiol, preferiria, segons fonts de la formació, un recanvi de rostre i generacional. Esperanza García seria un nom avaluat positivament: dona, jove i amb capacitat de connectar, potser, amb un missatge més renovador. García ja va ser candidata a l'Ajuntament. Però, curiosament, per Ciutadans. Era l'any 2007 i no va aconseguir ser elegida. Però després es va afiliar al PP i va ser elegida diputada al Parlament, perdent l'escó el 21-D.Davant una contesa electoral en què el pols entre el PP i Ciutadans tornarà a ser dur, la direcció del carrer Urgell considera que una alcaldable com Esperanza García, que coneix bé Cs, pot ser més eficaç que el veterà Fernández Díaz. Si finalment fos ella l'elegida i competís amb Carina Mejías, es donaria el fet d'una candidata del PP provinent de Cs i una de Ciutadans que ha militat al PP.La simpatia expressada per Albiol cap a García ha enterbolit les relacions de l'exalcalde de Badalona amb Fernández Díaz. La decisió final pot suposar una esquerda interna en un partit que està patint l'erosió que ha suposat l'èxit de Ciutadans. Dins del PP també s'apunta la possibilitat que aparegui un altre nom, que sigui de consens. En aquest cas, un recanvi acceptable pel fernandisme podria ser el de la regidora Àngels Esteller, que fa anys que treballa al costat de Fernández Díaz i ha estat alineat amb ell en totes les batalles internes dels populars.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)