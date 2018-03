Albiol, sobre el discurs de Turull: «Els meus fills van amb més alegria a l'escola»

El líder del PP al Parlament, Xavier García Albiol, ha fet una intervenció dura contra Jordi Turull, candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a la presidència de la Generalitat. Contra el discurs, però també contra les formes. "Els meus fills, que tenen onze anys, van amb més alegria a l'escola que vostè a explicar el seu projecte d'investidura", ha recalat Albiol, que ha admès que hi ha una majoria parlamentària independentista però no una majoria social real que l'acompanyi."L'hem escoltat amb molta atenció, senyor Turull. I després d'escoltar-lo durant més d'una hora, la pregunta és la següent: de debò vol ser president de la Generalitat? Pretén que ens convencem que vostè vol estar al capdvant del Govern? Crec que no. Els meus fills, que tenen onze anys, van amb més alegria a l'escola que vostè a explicar el seu projecte d'investidura", ha assenyalat García Albiol, que ha trobat al mateix temps "comprensible" el discurs. "L'estat de dret, les institucions democràtiques han vençut: el seu discurs no té res a veure amb la seva actitud de les últimes setmanes", ha recalcat.Segons Albiol, el PP també està "intrigat" per una altra qüestió: "A quin Jordi Turull ens hem de creure? Al que ha vingut amb un discurs que podríem compartir amb polítiques socials? Al Jordi Turull que ha estat conseller del Govern que ens ha portat a una situació de descrèdit? Al que demanava aprofundir en la República? A quin d'ells ens hem de creure? Això demostra que estem en una gran farsa", ha apuntat el dirigent popular."La candidatura del senyor Turull no és per governar Catalunya, no pretén tirar endavant, Obeeix únicament a la voluntat d'una part de la classe política catalana de seguir en el fang del desafiament", ha reflexionat Albiol, que veu clar que hi ha una "voluntat" de seguir "incrustats" en el que ha anomenat "anomalia democràtica". "Si tirés endavant la candidatura, augmentaria l'angoixa i collar encara més la divisió social", ha dit. "No creuen que ja n'hem tingut prou?", ha manifestat.

