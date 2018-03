La CUP acusa JxCat i ERC d'abandonar «la República guanyada al carrer l'1-O i el 3-O»

La CUP ha justificat les seves abstencions fent una esmena general a l'estratègia de JxCat i ERC, durant el discurs en el ple d'investidura de Jordi Turull . Així, el seu cap de files, Carles Riera, ha carregat contra les "indefinicions i reculades de l'independentisme majoritari" i ha criticat que "la seva direcció no ha estat capaç de portar l'empenta de la gent més combativa i organitzativa cap als objectius que es van marcar, implantar la independència".Igualment, ha lamentat també la "inòpia a l'hora d'ampliar la majoria social" quan l'anterior Govern van aprovar uns pressupostos que veu plens de retallades -i que van rebre els vots necessaris de la CUP- i, posteriorment, que l'independentisme deixés "abandonada la República guanyada al carrer" entre l'1-O i el 3-O. Des de la victòria del 21-D, ha seguit, han vingut "tres mesos de vacil·lacions, anades i vingudes al ritme que marca el petit Bonaparte del Tribunal Suprem" i, davant la pressió perquè els anticapitalistes avalin Turull i el full de ruta de JxCat i ERC, ha reclamat que no li demanin "unitat per la unitat en abstracte", perquè ja s'han "fet prou fulls de ruta sobre el paper".De fet, Riera ha afirmat que, si es vol usar la investidura per posar l'Estat en escac, s'hauria d'investir Carles Puigdemont, qui ha tornat a subratllar que és el seu candidat, i es defensi el seu dret a votar i al del diputat d'ERC Toni Comín, des de l'exili. I és que, segons ha avisat, la ciutadania que s'ha mobilitzat per construir la República "no es mereix més reculades".Així, ha insistit que no li facin "comprar la idea que fent autonomisme algun dia arribarem a la República", ja que, des de JxCat i ERC, "proposen acatar l'Estat, el Tribunal Suprem i la legalitat constitucional i estatutària", cosa que la CUP rebutja. De fet, Riera ha lamentat que el de Turull ha estat un "discurs d'un candidat del PDECat" i, com a tal, no li donarà suport. I encara més, ha donat "per acabat el cicle del procés i les aliances que s'hi han donat" i ha avisat: "Passem humilment a l'oposició, combatent l'Estat i la seva dictadura, però també combatent l'autonomia i l'autonomisme".Encara com a crítica al lideratge de la majoria independentista, ha criticat que "una part de l'independentisme va infravalorar la idiosincràcia repressora de l'Estat, el seu substrat franquista" que va renunciar a combatre durant dècades "l'autonomisme regit per la sociovergència". I és que, segons ha recordat Riera, partits com CDC"també van enviar persones a l'Audiència Nacional", en referència als indignats que van envoltar el Parlament el 2011.

