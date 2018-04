Jordi Cañas sospesa batallar amb Mejías per ser l'alcaldable de Cs per Barcelona

L'exdiputat Jordi Cañas en un acte de Cs durant la campanya del 21-D. íting de Cs a Mataró. Foto: Pep Martí

La líder de C's a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías Foto: Jordi Bes

L'actual cap del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, passa dies intranquils. La regidora tenia coll avall que tornaria a ser la cap de cartell del partit unionista a les properes eleccions municipals i que es batria amb l'actual alcaldessa, Ada Colau. I podria ser així. Però, paradoxalment, l'èxit electoral dels d'Albert Rivera el 21-D (36 diputats, primera força al Parlament) ha generat una eufòria interna i, alhora, ha incrementat la pressió per qui encapçalarà la llista taronja a les municipals de Barcelona.El cert és que la formació taronja no té pressa per elegir el seu candidat o candidata, que ha de superar un procés de primàries. Tot indica que serà a la tardor quan siguin convocades. Fins ara, ningú ha qüestionat explícitament la continuïtat de Mejías com a cap de cartell per Barcelona. Aquest tema no s'ha plantejat en cap reunió de la direcció del partit. Amb tot, hi ha elements d'incertesa sobre el futur polític de la regidora. I el nom de Jordi Cañas ja apareix en les travesses.Un sector de la militància de Cs sospesa la possibilitat que l'exdiputat Jordi Cañas pugui presentar la seva candidatura a l'alcaldia. Cañas és un dels dirigents "pota negra" de Ciutadans, de l'etapa inicial del partit, la més "guerrillera". Va haver de renunciar a l'acta de diputat al Parlament l'any 2014, quan va ser imputat per suposat frau fiscal. El seu partit no el va deixar al marge i Cañas va ser contractat com a assessor de l'eurodiputat Juan Carlos Girauta. Però el judici ha acabat en absolució i Cañas vol tornar al primer pla. El vehement dirigent unionista, de verb verinós, ja ha explicitat que li faria il·lusió estar en el primer rengle. Fonts de la militància asseguren que diversos afiliats l'empenyen a fer el salt.Cañas és vist com un "guardià" de l'esperit fundacional de Ciutadans. Sempre ha estat dels dirigents més vehements contra el catalanisme, però alhora és vist com un referent pels quadres més distants amb el gir liberal de la formació. En tot cas, encara falten mesos per decidir l'alcaldable per Barcelona i l'escenari es mostra obert.Fonts del partit taronja creuen que Mejías acabarà sent la candidata, tingui o no adversari a les primàries. Però consideren "versemblant" una candidatura de Cañas. El que està descartat és una hipotètica candidatura d'Inés Arrimadas, només alimentada per comentaris de tertúlia interessats. L'especulació troba ressò en el fet conegut de les males relacions entre Mejías i la cap de files del partit a Catalunya.Quan Arrimadas va ser elegida diputada, l'any 2012, anava en el quart lloc a la llista, per darrere de Carina Mejías, que provenia del PP i era un fitxatge d'Albert Rivera. En les eleccions del 27-S del 2015, Mejías ja no hi era (havia estat cap de cartell a l'Ajuntament) i Arrimadas ja era la cap de llista. Mejías va protagonitzar, amb l'obtenció de cinc regidors, l'entrada de la formació unionista al consistori barceloní. El 2011, quan el partit no tenia cap opció, el candidat va ser precisament Cañas, que va aconseguir només 11.700 vots, menys del 2% del total. El 2007 la cap de cartell també va ser coneguda: la fins fa poc diputada del PP Esperanza García que, amb 23.000 vots, el 3,88%, va aconseguir uns guarismes millors que els de Cañas i va estar a prop d'aconseguir l'acta de regidora. Ser cap de llista de Cs és ara més llaminer.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)