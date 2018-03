Disparar un balí a un independentista només costa 60 euros

El Jutjat d'Instrucció Número 4 de la Bisbal d'Empordà ha jutjat aquest dijous un veí de Palamós (Baix Empordà) acusat de disparar un balí que va impactar contra un home durant una cassolada de protesta per l'empresonament dels 'Jordis' i els escorcolls a la seu del Departament d'Economia. Els fets els va denunciar un altre veí que assegura que l'acusat el va insultar i va veure com treia l'arma al balcó. La víctima va denunciar les lesions l'endemà perquè ha explicat que inicialment no va identificar l'impacte i pensava que li havien llençat una pedra.El denunciat ha admès que el dia dels fets, el 16 d'octubre, va arribar a casa seva al voltant de les deu de la nit i que havia begut. En sentir el soroll de la cassolada, va sortir al balcó i va demanar que "callessin". "Llavors em van insultar i potser no vaig fer ben fet però vaig agafar l'escopeta de balins i vaig llençar dos trets a l'aire", ha dit. La fiscal demana una multa de 60 euros per un delicte lleu de lesions. El cas ha quedat vist per sentència.El cas que s'ha jutjat avui es remunta al 16 d'octubre de l'any passat. Aquella nit, pels volts de les deu, a Palamós es va celebrar una cassolada per protestar per l'empresonament de l'aleshores president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, així com pels escorcolls que es van produir a la seu del Departament d'Economia. Un dels denunciants ha relatat durant el judici que va sortir al balcó i en un edifici perpendicular al seu va veure la silueta d'un home que el va començar a insultar proferint frases en castellà com "català de merda".No li va poder veure la cara però ha explicat que poc després va veure com entrava a l'interior del pis i en sortia amb una escopeta i començava a disparar. "Em vaig espantar i vaig entrar a dins", ha relatat l'home que va presentar denúncia davant dels Mossos per amenaces.La víctima del tret ha explicat durant la seva declaració que ell havia sortit al balcó per acompanyar a la seva dona, que participava a la cassolada des de casa. De sobte, va rebre un "impacte molt fort". En un primer moment, va pensar que havia estat una pedra. De fet, ha dit que fins i tot va dirigir-se a uns joves que passaven al carrer pensant que havien estat ells però que aquests ho van negar. Quan va entrar dins de l'habitatge, va veure com l'impacte li havia deixar una lesió important i un forat d'uns 5 mil·límetres al jersei que duia posat.L'endemà dels fets, es va trobar amb uns mossos al carrer i els va explicar el que li havia passat. Segons ha relatat, els agents que eren al carrer de casa seva tenien constància dels fets arran de la denúncia de l'altre veí i el van emplaçar a anar a un centre mèdic perquè li fessin un reconeixement i a presentar denúncia.Ha assegurat que no va veure qui l'havia disparat, que no coneixia al presumpte agressor i que no volia reclamar cap indemnització pels fets.L'acusat, per la seva banda, ha declarat que la nit dels fets va arribar a casa pels volts de les deu i que havia estat bevent. Ha explicat que va sortir al balcó i que va demanar als que participaven a la cassolada que "callessin" però que alguns li van proferir insults i que es va "enfadar". Aleshores, ha detallat, va entrar a dins i va treure l'escopeta de balins. Segons ha explicat, va llençar dos trets a l'aire. La fiscal li ha preguntat si creia que el fet d'haver begut podria haver propiciat que errés i toqués algú amb els balins i l'acusat ha insistit que els va disparar a l'aire però que desconeixia si podia haver tocat algú.Per tot plegat, el ministeri fiscal demana per a l'acusat una multa de 60 euros (a raó de dos euros per dia durant un mes), la pena mínima per un delicte lleu de lesions. La fiscal, en canvi, no ha formulat cap acusació per la denúncia d'amenaces i vexacions que va formular l'altre veí.El denunciat ha fet ús del darrer torn de paraula per remarcar que no té ingressos, que només fa feines un dia a la setmana i que no sabia com podria pagar-ho. El cas ha quedat vist per a sentència.A l'exterior dels jutjats, una vintena de persones s'han concentrat per donar suport a la víctima amb una pancarta amb el lema 'Cap agressió sense resposta'. Es tracta d'integrats dels CDR de Palamós i la Bisbal. "Creiem que tothom pot expressar les seves opinions però el que no estem disposats és que s'empri la violència", ha assegurat un dels seus membres.A la sortida del judici, la víctima, Evarist Puig, també ha condemnat els fets i els ha qualificat de "lamentables". Puig ha dit que hagués "desitjat" que "hagués mostrat més penediment" i que "la gent pot tenir idees diferents però mai s'ha d'obrar amb violència".

