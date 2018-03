Domènech demana a l'independentisme que surti «del simbolisme i de les mentides»

El líder dels "comuns", Xavier Domènech, ha fet pivotar el seu discurs en el ple d'investidura en demanar a l'independentisme una esmena a la totalitat. Si bé el líder del PSC, Miquel Iceta, ha entonat un discurs de mà estesa si el futur Govern protagonitza un canvi de rumb, el president del grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem ha entonat un discurs dur en el qual ha demanat a Junts per Catalunya, ERC i la CUP que deixin de "viure en els simbolismes i les mentides".El president del grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem ha arrencat irònic quan s'ha referit al discurs de Jordi Turull, del qual ha assegurat que potser ha estat fins i tot "massa autonomista"; i al d'Iceta, a qui ha encoratjat a anar "més enllà". La resta del discurs, però, ha pivotat més en demanar a l'independentisme que reconegui públicament el seu fracàs que no pas en posar en una pista d'aterratge per forjar acords."No hi ha estratègia més enllà d'una èpica que s'ha demostrat reiteradament estèril. No hi ha més tàctica més enllà de la pura reacció d'un calendari judicial", ha deixat anar. De fet, ha retret a JxCat i ERC que hagin convocat el ple d'investidura de Jordi Turull de forma precipitada simplement per la convocatòria d'aquest divendres al Tribunal Suprem i pel risc que el candidat pugui ser inhabilitat o anar a la presó, i no pas perquè hi hagi un acord per governar. El rumb que fins ara han liderat els independentistes ha estat, segons Domènech, un "autoboicot" per a tots els catalans.Sobre la figura de Jordi Turull, Domènech ha dit que "representa la Convergència de la pitjor etapa, la del 3% i la de les retallades". Els "comuns" han deixat sempre clar que no participaran del "marc ideològic" del PDECat i de l'antiga Convergència.El líder dels "comuns" sí ha reconegut que l'actuació de "certs aparells de l'Estat és absolutament intolerable", que fer fora el PP "beneficiaria" bona part de la ciutadania i que les interlocutòries del jutge Pablo Llarena argumenten que hi ha gent a al presó "per la seva ideologia". Amb tot, ha acusat l'independentisme de donar-se "cops contra la paret" i d'estar atrapat en el "simbolisme i la retòrica" en comptes de fer mans i mànigues per alliberar-se del 155. Ha detallat, en aquest sentit, com Puigdemont va dir que tornaria si guanyava les eleccions, com va dir que no es podia governar des de la presó i després va proposar Jordi Sànchez o com s'ha plantejat un procés constituent des de Brussel·les, fet que considera impossible de realitzar."La recuperació de l'autogovern no pot estar en mans d'una tàctica reactiva", ha advertit Domènech, que ha defensat que la recuperació de l'autogovern és necessària per aconseguir ser "més forts".

