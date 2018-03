Iceta s'obre a «acords transversals» si es renuncia al projecte independentista

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que Jordi Turull ha fet un discurs "autonomista" en el debat d'investidura i l'ha comparat amb el "llistí telefònic" que Jordi Pujol feia en temps de president de la Generalitat. "Estem davant d'una contradicció evident: es vol el suport de la CUP i es fa una proposta autonomista", ha apuntat Iceta, que s'ha queixat de la rapidesa amb la qual s'ha celebrat el ple. "Per què ens han fet córrer tant si no hi havia assegurada una majoria?", ha indicat, al mateix temps que s'ha obert a "acords transversals" si hi ha renúncies en clau republicana.La legislatura passada, ha indicat el líder socialista, "va acabar malament" després de la declaració de la independència i l'aplicació de l'article 155. "No ens enganyem: tenim una societat dividida", ha apuntat Iceta, que ha recordat que Ciutadans va aconseguir més d'un milió de vots en les eleccions del 21-D. "Això potser vol dir que cal refer consensos bàsics", ha apuntat, referint-se de manera elogiosa al discurs d'ERC.Iceta ha constatat que Turull no ha parlat de l'Espai Lliure de Brussel·les, ni tampoc de la República, i ha elogiat que hagi defensat la necessitat de la "diàleg, negociació i acord". "No sabem per què ha canviat el discurs, però no tenim elements de confiança per modificar la nostra posició en la seva candidatura", ha recalcat."No és possible fer la República sense desobediència. Estan plantejant un treball en un altre pla, o no, i ens han deixat una mica desconcertats", ha ressaltat Iceta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)