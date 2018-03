ERC pressiona la CUP: «No podem posar en risc la victòria de l'1-O ni la revàlida del 21-D»

ERC ha apel·lat a la CUP en el seu discurs del ple d'investidura de Jordi Turull, tot i saber que els anticapitalistes no es mouran de l'abstenció. Ha estat el portaveu del partit, Sergi Sabrià, qui ha avisat: "Cap republicà voldria perdre el que hem aconseguit, no podem anar enrere, i no podem renunciar a anar endavant". Així, ha reclamat no "posar en risc la victòria de l'1-O ni la revàlida del 21-D", però tampoc quedar "presoners de les trampes processals i judicials".Així, el dirigent d'ERC ha alertat que, "cada dia de 155, la ferida és més profunda" i "cada dia que passa és més urgent deslliurar-se d'un estat que treballa contra els interessos dels catalans i catalanes" per "construir un país per a tothom". En un discurs més sobiranista que el de Turull , Sabrià ha deixat clar que "la República és l'única opció per construir una societat més justa, neta i pròspera" i, en aquest sentit, ha recordat les "lleis de marcat caràcter social" tombades l'anterior legislatura.Per altra banda, ha alertat que, forces com Cs, "no se'n sortiran amb l'objectiu de dividir la societat", motiu pel qual ha cridat a "governar per a tothom". Per això, ha posat tres objectius a la legislatura: "pensar conjuntament el projecte de país, un gran debat ciutadà del model de societat" que es vol "a curt, mig i llarg termini", en referència al procés constituent que reclama la CUP; "blindar l'estat català del benestar"; i "conquerir nous drets davant la regressió democràtica de l'Estat". En definitiva, vol edificar una República nova molt "diferent a l'estat espanyol".Sigui com sigui, ha apuntat que l'independentista ha mesurat les forces, constatant tant la seva fortalesa com les febleses i, en línia amb el discurs d'ERC sobre el procés, ha instat a treballar per "una majoria més sòlida i àmplia per superar la divisió dels blocs". "Encara hem de créixer més", ha demanat, motiu pel qual ha instat a "superar els cops de volant i posar les llums llargues, per sumar i conquerir tots els objectius democràtics".Per altra banda, Sabrià ha denunciat que, des de l'Estat, "volen decidir els presidents dels catalans però només aquest Parlament pot escollir el president de la Generalitat", però "avui, passi el que passi, guanya la democràcia", donant per fet que Turull no serà investit. Així, ha recordat que Oriol Junqueras hauria hagut de fer el discurs d'ERC, però no ha pogut ser pel fet d'estar en "un estat d'excepció".D'aquesta manera, ha denunciat que el govern espanyol vol "controlar la política des dels jutjats perquè li és impossible fer-ho des de les urnes", motiu pel qual "el xantatge i els tribunals han passat a formar part de la política". "L'independentisme ha tornat a guanyar a les urnes, el nostre espai on ens sentim més còmodes", ha subratllat el dirigent republicà, recordant el 21-D, una data que ha equiparat a l'1-O: "Tornem a dir que persistim!".Així, el portaveu d'ERC ha instat a acabar amb "un 155 que fa mal a tots els catalans, no només a una part" i "encaminar la construcció republicana", cosa que suposa un "acte de valor, coratge i fermesa" com el del referèndum. De fet, ha afirmat que ara hi ha en risc tots els drets arreu de l'Estat, i ha citat alguns casos, com els de Valtonyc, Arco o El Jueves, i ha afirmat que "a Catalunya li toca abanderar la defensa dels drets civils i polítics i les llibertats". "Quants drets tenim garantits? Cap ni un!", ha etzibat.

