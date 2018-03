​Colau encara el ple amb el rebuig a la connexió del tramvia

Ha arribat el dia més transcendent del mandat per al futur de la connexió del tramvia de l'avinguda Diagonal, un dels projectes estrella del govern d'Ada Colau. L'Ajuntament ha de decidir coincidint amb el ple d'aquest divendres si tira endavant l'inici de la unió en el tram entre la plaça de Glòries i Verdaguer. Malgrat tots els intents de darrera hora del govern per aconseguir el suport d'ERC al projecte, els republicans no li pensen donar el vistiplau . Com amb la consulta de la Diagonal del 2010, la connexió del tramvia queda, com a mínim per un temps, de nou enterrada. A l'ordre del dia de la sessió , que comença a les 10.00 h, es manté la votació d'un protocol del consistori amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per tirar endavant el projecte, i que és el que ha generat el rebuig dels republicans. Volen que, en comptes d'un protocol, es voti un conveni d'obligat compliment perquè es garanteixi que els beneficis de l'extensió del tramvia, que es pagaran amb diners públics, no vagin a l'empresa privada Tram, que és la concessionària de les línies existents del Trambaix i el Trambesòs. L'últim oferiment del govern ha estat un acord polític fora del ple, però ERC també li ha dit que no . A la proposta s'inclou que s'impulsa la connexió del tramvia, amb una primera fase entre Glòries i Verdaguer, i compromet a continuar els treballs que permetin acabar la unió fins a Macià. Es demana l'ATM l'aprovació definitiva de l'estudi informatiu per iniciar els tràmits que permetin aprovar els projectes i el conveni de finançament, i es fixa una data: l'aprovació del projecte d'urbanització, la licitació i el conveni entre l'Ajuntament i l'ATM no es farà més tard del ple previst pel 29 de juny.En el document s'apunta a "un canvi de model" pel que fa al finançament de les inversions i la gestió del servei, que ha de quedar recollit en un conveni específic, la principal demanda dels republicans. I s'estableixen els criteris: la inversió serà 100% pública, tot el benefici derivat de l'increment de passatgers per efecte de l'extensió repercutirà en el sector públic i caldrà incrementar la participació pública –preferiblement de TMB- a l'empresa privada Tram que gestiona les línies existents, amb l'objectiu final que la gestió sigui 100% pública quan finalitzi la concessió l'any 2032. En la proposta hi ha algunes concrecions més sobre el model de gestió, però tampoc es posen xifres a alguns dels aspectes.Més enllà dels arguments tècnics, també ha contribuït a fer encallar el tramvia el fet que ja s'ha iniciat la precampanya de les pròximes eleccions municipals, que seran d'aquí a poc més d'un any. Els partits han començat a engegar els processos de primàries per triar el candidat, i ningú vol prendre mal amb un projecte que des del fiasco de la consulta de la Diagonal del 2010 s'ha convertit en matèria d'alta sensibilitat. Aquella votació es va convertir en un plebiscit contra el llavors alcalde, el socialista Jordi Hereu, i un any després va perdre les eleccions.A més de l'equip de Colau, donen suport al tramvia el PSC i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates). Entre ells sumen 16 regidors –11 del govern de Barcelona en Comú, quatre del PSC i Ardanuy-, però la majoria absoluta està en 21, i per això calien els cinc d'ERC per tirar endavant el projecte. En el "no" hi ha 20 regidors: els 9 del Grup Demòcrata –el PDECat-, cinc de Ciutadans, tres del PP i tres de la CUP. El PDECat, que ha pres el relleu de CiU, i el PP fa anys que estan posicionats en contra. A Cs no tots els regidors el rebutgen malgrat votar que "no" i la CUP s'hi oposa perquè no serà públic 100% com a mínim fins al 2032.Més enllà del debat sobre el protocol, el tramvia es debatrà en altres punts. ERC presenta una proposició perquè es destini la inversió prevista a les obres pendents del metro i dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). El primer tram Glòries-Verdaguer suposarà una inversió de 98 milions d'euros , i la connexió sencera Glòries-Macià s'elevaria a uns 200 milions. I també mitjançant una proposició, el PP demana que en la multiconsulta que Colau vol celebrar abans de l'estiu s'inclogui una pregunta sobre "prioritzar finalitzar les obres de la línia 9 i el desplegament ple de la xarxa ortogonal abans que promoure la unió del tramvia per la Diagonal".

