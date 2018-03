El rei «desapareix» de l'Ajuntament de Sabadell... i el PP el porta en foto de casa

L'espai on fins ara es trobava la fotografia del rei. Foto: Albert Segura

Felip VI ha desaparegut del saló de plens de l'Ajuntament de Sabadell. Aquesta ha estat la sorpresa que els assistents a la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març s'han trobat aquest dijous, un canvi que també han fet notar alguns dels regidors de l'oposició. Aquests han demanat a l'alcalde, Maties Serracant (Crida per Sabadell), què se n'havia fet de l'estampa del monarca. El PP, però, ha portat una foto del monarca de casa i l'ha posat al costat del seu regidor, Esteban Gesa.El grup municipal de Ciutadans, per veu del regidor Adrián Hernández, ha fet notar el malestar de la formació a l'alcalde, que ha traslladat la situació al secretari municipal, destacant que no és obligatori tenir la imatge del rei per desenvolupar el ple amb normalitat. Tot i això, Serracant ha negat saber qui es trobava al darrere de la desaparició, si bé la seva formació avui mateix planteja una moció per retirar la fotografia del rei i declarar-lo persona non grata.Amb tot, quan ja feia gairebé dues hores que corria el ple, la tècnica del grup municipal del PP, Cuca Santos, ha portat un retrat de sobretaula de Felip VI i l'ha col·locat al costat del regidor i portaveu popular, Esteban Gesa.Ja al novembre de 2015 l'Ajuntament va retirar el monarca de la zona de presidència , on en aquell moment només hi va quedar la fotografia del llavors president de la Generalitat, Artur Mas, i on ara s'hi troba en solitari la del president Carles Puigdemont. A finals d'octubre, l'Ajuntament també va ser protagonista per la retirada de les banderes espanyola i europea , una vegada el ple del Parlament va aprovar la declaració de República catalana.

