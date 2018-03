Arrimadas, a Turull: «Qui ha trencat la convivència no pot tornar a cosir-la»

Ciutadans considera que Jordi Turull no és un interlocutor vàlid amb l'Estat. Si bé el candidat a la presidència de la Generalitat ha ofert diàleg a Espanya i ha evitat fer referència a la República i a la independència, el partit taronja ha volgut deixar clar que, digui el que digui i faci el que faci a partir d'ara, Turull està descartat per refer ponts. "Qui ha trencat la convivència no pot tornar a cosir-la", ha sentenciat la presidenta del grup parlamentari de Ciutadans, Inés Arrimadas.El partit més votat a les eleccions del 21-D ha entonat un discurs dur contra el candidat de Junts per Catalunya. Arrimadas ha assegurat que l'"apel·lació a la concòrdia" que ha fet Turull i el "sobtat afecte" cap als espanyols expressat és "insòlit" i poc "creïble" perquè, al seu judici, ell és un dels principals protagonistes del "trencament de la convivència" a Catalunya. "Vostès han cremat totes les naus", ha dit.A diagnòstic d'Arrimadas, Turull ha estat capaç de "decebre tothom" perquè ni ha reconegut que el procés ha estat "una farsa" i que "no hi ha ni República, ni independència ni arcàdia feliç" ni ha parlat d'independència i República. "Vostè és el primer que no estava satisfet amb el seu discurs", ha etzibat. La dirigent ha resumit el dia d'avui com "un capítol més de la novel·la del procés".La presidenta de Cs al Parlament ha burxat en el fet que Turull, segons ella, no aconseguirà ser president: "Ningú al seu grup pretén que ho sigui. Si no tingués una cita amb la justícia demà no estaríem avui aquí". Ha afegit que ell no seria el candidat si no estigués processat en la causa per rebel·lió. "No està en aquesta greu situació judicial per allò que pensa, sinó pels seus actes", ha insistit. De fet, ha recordat que en tota la seva trajectòria política no ha tingut cap problema per defensar la seva ideologia fins que va esdevenir "portaveu del govern del xoc institucional". Recordant aquesta trajectòria, Arrimadas ha llançar un dard al dirigent del PDECat tot exhibint la seva fotografia acompanyant Oriol Pujol a declarar als jutjats pel cas de les ITV. "Això sí que és un espoli", ha dit ras i curt.La líder de Cs ha insistit que l'únic objectiu de l'independentisme és "allargar el procés" i que ho demostren amb el fet de presentat un candidat encausat per l'1-O. "Pot dir alguna positiva que hagi aportat el procés als catalans?", ha etzibat Arrimadas en to desafiant. De fet, sí ha destacat un aspecte positiu: "Que s'hagi aixecat un patriotisme per pertànyer a un gran país de la Unió Europea com és Espanya".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)