El TC tomba un altre recurs de Jordi Sànchez per ser alliberat

17:42 Turull: "Volem que Catalunya lideri des del sud d'Europa la quarta revolució industrial".

17:36 Jordi Turull proposa una nova administració tributària "més propera, més justa i que combati el frau". "Hem de recuperar el ple funcionament de la hisenda de què disposàvem abans del 155". Anuncia també la creació d'un "entorn competitiu" per a les empreses.

17:32 Turull prioritza la generació d'ocupació per crear llocs de treball estables i amb condicions equiparables als països europeus.

17:27 Turull afirma que els drets socials han d'estar a l'altura de la resta de drets universals. Destaca que vol desenvolupar la llei de renda garantia ciutadana, la llei d'igualtat entre dones i homes i la llei contra la violència masclista. També destaca la necessitat de recuperar les mesures previstes en matèria d'habitatge.

17:25 Turull detalla algunes de les mesures del seu pla de govern. En el marc de la cohesió social, reclama posar en valor "el talent de cadascú" i enfortir "l'escola catalana". "La llengua catalana és i ha de continuar sent la primera llengua de l'escola", recalca.

17:24 Turull aposta també per una Catalunya oberta al món, "part activa d'Europa". I proposa una "governança compartida" per definir "el país del futur". "Volem construir un país amb qualitat humana amb qualitat humana i capacitat per adaptar-se al repte de futur", afirma.

17:23 El candidat explica que vol fer un govern pels set milions i mig de catalans. "El pla d'aquest nou govern es configurarà al voltant de grans eixos". Turull explica que el primer pas serà restaurar les institucions i reivindica la necessitat d'una bona inversió social. Proposa també apostar per una economia pròspera no basada en l'especulació.

17:22 Turull avisa que el seu discurs serà breu, perquè d'aquí a unes hores s'ha de desplaçar a Madrid on demà compareix davant del Suprem. "Si puc formar Govern, faré arribar a aquesta cambra el pla de govern", explica.

17:20 Turull, en castellà, fa una crida als ciutadans espanyols: "Heu vist un poble pacífic lluitar amb les urnes". "El futur és nostre, dels catalans i dels espanyols", afegeix.

17:19 Jordi Turull recalca l'acceptació del mandat democràtic sorgit del 21 de desembre. "No hi ha alternativa democràtica a la democràcia mateixa. L'alternativa a la democràcia és la tirania".

17:18 Turull es refereix en aranès a la situació de la Vall d'Aran.

17:17 Turull: "Diàleg, diàleg, diàleg. No vol dir renúncia. Diàleg, negociació i acord és la millor manera per poder avançar".

17:16 Turull reitera la demanda al govern espanyol "seure en una taula per resoldre els problemes polítics" que hi ha entre Catalunya i Espanya. "Per què ara no es vol parlar? Per què no ha de ser possible el diàleg entre el president de Catalunya i el president de l'estat espanyol?", es pregunta el dirigent independentista.

17:16 Jordi Turull: «Prefereixo el risc de ser víctima que desentendre'm de la situació». El candidat a la presidència de la Generalitat assegura que assumeix "totes les conseqüències" de la seva designació, que no es produirà per l'abstenció de la CUP. Informen Oriol March, Sara González i Roger Tugas.

17:13 Jordi Turull demana "preservar el tresor més preuat" de Catalunya: "Els valors que ens fan ser qui som".

17:12 "No sóc aquí per cap provocació, sinó pel meu compromís de poder fer. Assumeixo l'encàrrec amb totes les conseqüències", assegura Turull, i afegeix que vol enviar un missatge de "pau" i "esperança" als ciutadans.

17:11 Jordi Turull assegura que prefereix "ser víctima de les injustícies" abans que renunciar a les seves conviccions i "desentendre's del moment que viu el país", i agraeix al grup parlamentari de JxCat haver-lo proposat com a candidat a la presidència.

17:09 Jordi Turull: "Si davant la cruïlla que ens trobem, hagués posat per davant un suposat risc zero, seria una ànima amb pena i em costaria mirar als ulls a les meves filles".

17:06 Comença el discurs del candidat Jordi Turull amb un record als dirigents polítics independentistes que no poden ser avui a la cambra. "Podria no haver acceptat aquesta responsabilitat, però les meves conviccions i els meus valors són irrenunciables", ha dit Turull.

16:58 Carlos Carrizosa demana la paraula per denunciar que el candidat Jordi Turull no s'hauria d'investir president perquè té un judici pendent. Roger Torrent respon que Turull té tots els drets per ser president i continua amb la sessió.

16:58 El ple d'investidura de Jordi Turull començarà malgrat l'anunci de la CUP que s'abstindrà.

16:53 Els diputats comencen a entrar a l'hemicicle. Cares llargues entre alguns diputats de JxCat i ERC després de la decisió de la CUP d'abstenir-se a la investidura de Jordi Turull, que no podrà ser president aquesta tarda.

16:35 La CUP argumenta la seva abstenció afirmant que no poden condicionar la seva acció política "a l'acció repressiva de l'Estat". Reiteren la necessitat d'un programa de govern "valent que continués amb el mandat de l'1-O" i consideren que la proposta de JxCat i ERC "no avança en la construcció de mesures republicanes ni socials".

16:28 Fa una estona, Jordi Turull ha sortit dels despatxos de Junts per Catalunya aplaudit pels diputats. La CUP farà pública en breus instants la seva posició respecte a la investidura.

16:20 El ple és previst que comenci a les cinc de la tarda. Ciutadans ha demanat a Roger Torrent que suspengui la sessió i el PP considera que s'està cometent un "frau de llei".

16:17 Puigdemont demana a la CUP «responsabilitat» davant d'un Estat que «ultrapassa tots els límits». El líder de Junts per Catalunya diu que seria un «gran error» que el jutge enviés Turull a la presó com a president electe.

16:14 La principal qüestió ara per ara és saber què fara la CUP. Els vots dels anticapitalistes són clau per investir Jordi Turull. En aquests moments, estan cupaires estan reunits en consell polític per decidir el sentit del vot.

16:13 L'última oferta a la CUP per investir Turull: una qüestió de confiança en un mes. JxCat i ERC intenten aconseguir l'aval dels anticapitalistes avançant la moció prevista inicialment per a mitja legislatura. Informa Sara González