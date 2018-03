Llarena decideix avui si envia Turull i els diputats investigats a la presó

Quan resolguin d'aquí deu anys por ser, ni el Llarena, ni el Rajoy hi seran. Tindran una bona jubilació i en cas que l'estat sigui condemnat, no ho pagaran ells, sinó que ho pagarem tots els ciutadans d'aquest meravellós país.

No ho dubteu pas, no condemnaran a les persones responsables sinó a un ens inanimat, que si s'ha de mirar fredament, té la seva gràcia condemnar a un estat que vol dir que et condemnen a tu, a tu i a tu.

D'aquí bé la tranquil·litat estatal amb el seu poder de tallar el bacallà per on volen.

És de Justícia que el TEDH ha de condemnar a les persones responsables dels atropellament per la mala disposició del poder que tenen. Sols així els jutges anirien en compte a l'hora de dictar sentència que no necessàriament vol dir justícia.

Que hem de portar davant el Tribunal de Drets Humans, l'inconstitucional 155 o les persones que es serveixen d'aquest article per fer-lo servir de barra lliure?

Vinga va, feina per magistrats i juristes que hom vol que resolguin amb saviesa universal.

ELS DRETS HUMANS NO ELS ESCLAFA CAP ESTAT, SINÓ LES PERSONES QUE TENEN A LES MANS EL PODER PER FER-HO!!!