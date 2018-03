Localitzen una menor desapareguda gràcies a un programa de televisió

21:00 Eduard Pujol: "L'Estat ho ha provat tot per evitar que arribéssim fins aquí, però no ho ha aconseguit. A Catalunya ens agraden les urnes i les respectem".

20:53 Eduard Pujol: "L'Estat ha volgut solemnitzar l'exercici de la por, però som valents i som dignes. Ens han pegat, ens han volgut menysprear, ens volen humiliats, però obliden que un país és una cadena de voluntats que vénen de lluny i que arribaran més enllà".

20:46 Xavier García Albiol, des del Parlament, denuncia que als independentistes "no els preocupa que més de 3.000 empreses hagin marxat de Catalunya, no els importa la divisió social".

20:44 Albiol: "La candidatura de Puigdemont només vol generar més pressió a la justícia".

20:40 Albiol retreu a Turull voler continuar en el "fang del desafiament constant".

20:39 Albiol: "La candidatura de Turull no és per governar Catalunya, només vol seguir en el conflicte i incrementar la divisió social".

20:38 Albiol: "Els meus fills s'aixequen amb més alegria per anar a l'escola que la que vostè ha posat en el seu discurs d'investidura".

20:37 Albiol creu que cap grup parlamentari ha plantejat la pregunta "realment important": "De veritat que vostè, senyor Turull, vol ser president de la Generalitat?".

20:36 Carles Riera conclou la seva intervenció amb el crit "Visca la República". Només ha aixecat els aplaudiments dels seus companys de bancada. Cares llargues entre alguns diputats de Junts per Catalunya i ERC.

20:34 Riera: "Si ens demanen que siguem còmplices d'una política autonomista, no els hi podem comprar perquè no la compartim, perquè considerem que és falsa i una tàctica molt equivocada".

20:33 Riera, a Turull: "El seu discurs no és el d'un candidat republicà, és el d'un candidat del PDECat".

20:31 Riera, a Junts per Catalunya i ERC: "Vostès ens proposen tornar a l'autonomisme, ens plantegen que des de l'autonomia podrem tornar a la República". El cap de files de la CUP reafirma que els quatre diputats anticapitalistes es mantenen en l'abstenció i, per tant, Turull no serà investit aquest dijous.

20:29 Riera avisa que el candidat a la presidència que defensa la CUP continua sent Carles Puigdemont perquè simbolitza "fer front a l'Estat en tots els terrenys".

20:25 Carles Riera, crític amb les forces independentistes majoritàries: "Quan l'Estat no tenia capacitat de resposta, vostès van deixar la república al carrer".

20:24 Riera: "La deriva de l'estat espanyol no pot ser més demofòbica".

20:23 Riera reclama que l'autonomisme "no pot tornar" perquè la societat catalana ja no permetrà cap més "conxorxa partidista".

20:20 Pren el torn de paraula Carles Riera, cap de files de la CUP, que tindrà 15 minuts per fer la seva intervenció. Comença el discurs transmetent "tot el suport" de la formació anticapitalista als presos polítics

20:19 Domènech considera que la candidatura de Turull i la seva proposta de Govern no servirà per desbloquejar la situació política.

20:17 Domènech diu a Turull que representa la Convergència "del 3% i de les retallades" i, per aquest motiu, votaran en contra de la seva candidatura a la presidència de la Generalitat.

20:17 Xavier Domènech: "En el ple del desbloqueig de l'1 de març va quedar clar que només ens en sortirem amb estratègies transversals".

20:14 Domènech: "Estem vivint la bancarrota de totes les astúcies de tot allò que es va prometre sense saber, ni tan sols, si es podia fer".

20:11 Domènech: "Necessitem més victòries de tots i totes, que són les úniques victòries que val la pena viure i conquerir". El líder dels "comuns" carrega contra els partits independentistes pel bloqueig de la política catalana des del 21-D.

20:07 Domènech critica la manca de separació de poders a l'Estat i la repressió policial, així com les polítiques del PP, però assenyala que "estem vivint un procés que el calendari judicial subordina totes i cadascuna de les accions de la política catalana". Aquesta situació, segons el cap de files dels "comuns", implica tancar la porta a la recuperació de l'autogovern.

20:06 Domènech: "Fa massa temps que vivim estratègies que expliquen estan fent boicot a les polítiques de l'Estat i acaben convertint-se en un autoboicot contra els ciutadans catalans".

20:05 Domènech: "La crua realitat s'imposa, que no hi ha més estratègia més enllà de l'èpica i la pura reacció a una decisió judicial".

20:03 Domènech considera que Turull ha fet una lectura "programàtica" del seu discurs d'investidura, amb "molt poca passió". "Estem vivint unes de les hores més fosques d'aquest país", rebla.

19:58 Xavier Domènech pren el torn de paraula i assegura que "està sorprès" perquè el discurs de Turull "sembla haver convençut" Miquel Iceta.

19:53 Iceta, a JxCat i ERC: "Poden intentar completar la majoria independentista amb una vessant més desobedient o amb una vessant més possibilista".

19:51 Iceta etziba a Turull que no ha estat "sincer i real" en el seu discurs d'investidura: "No ens ho acabem de creure".

19:50 Iceta reconeix l'existència d'una "majoria parlamentària independentista", però recorda que no és, en cap cas, una "majoria social".

19:49 Miquel Iceta, líder del PSC, assenyala que la situació de bloqueig de la política catalana des del 21-D genera "neguit" entre els ciutadans i assegura que la culpa és "nostre, de tots els 135 diputats d'aquesta cambra". Emplaça també els grups parlamentaris a posar-se a treballar per "fer Govern".

19:46 Iceta: "Nosaltres creiem que aquest país, dividit i enfrontat, no pot avançar. Si no estàs disposat a cedir i a parlar de tot i amb tothom, no seguis a la taula de negociació".

19:43 Iceta, a les forces independentistes: "Si de veritat hi ha disposició a parlar en termes ben diferents dels anteriors, poden comptar amb nosaltres".

19:40 Iceta creu que el discurs de Turull ha posat sobre la taula un programa independentista que no parla de la "independència ni del mandat democràtic de l'1-O". "No és un element de crítica, és un element de realisme", remarca.

19:38 Iceta: "La darrera legislatura no va acabar bé; amb una República proclamada però no real, amb un Govern en desbancada, una aplicació del 155, i una societat dividida".

19:33 Iceta, cap de files del PSC, critica la celeritat de la convocatòria del ple d'investidura de Jordi Turull i retreu que el Suprem condicioni el calendari del Parlament.

19:32 Iceta retreu a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana que "no té sentit" intentar convèncer la CUP amb una proposta de "to autonomista". "Volen completar una majoria amb un programa que no és compartit pels tres elements d'aquesta majoria", assenyala el dirigent socialista.

19:31 Miquel Iceta estrena la seva intervenció assenyalant que la legislatura resultant de les eleccions del 21-D "comença encara pitjor que l'anterior".

19:31 Sergi Sabrià conclou el seu discurs amb un "Visca Catalunya" respost amb el crit de "lliure" des de la bancada de la majoria independentista.

19:29 Sergi Sabrià es mostra optimista i apunta que, "sigui avui o sigui demà", la majoria republicana en el Parlament "ha de trobar i trobarà el camí malgrat les pressions i la repressió". "Tenim un país per salvar i un futur per construir", sentencia.



19:23 Sergi Sabrià anima l'independentisme a treballar per acumular una majoria "més sòlida i transversal".

19:22 Sergi Sabrià apel·la a la constitució de la República catalana per aconseguir un país "millor i més just" i assegura que ERC no renunciarà "mai" a aquest objectiu.

19:21 Sergi Sabrià, portaveu d'ERC, avisa: "Tenim a les nostres mans fer fora la foscor, o fem Govern i recuperem les nostres institucions per seguir avançant o mantenim vigent el 155 uns quants mesos més".

19:19 Sabrià: "Malgrat totes les amenaces, les inversions estrangeres també s'han disparat, i això al bloc monàrquic no els agrada". "Catalunya és motor i Catalunya lidera", assegura.