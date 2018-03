La petició de Puigdemont a la CUP abans del ple d'investidura de Turull

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha afirmat aquest dijous des de Hèlsinki, Finlàndia, que el Parlament de Catalunya té avui una gran "responsabilitat", en relació al ple per investir el candidat a la presidència Jordi Turull. Preguntat per si té algun missatge per a la CUP, Puigdemont ha dit que l'encàrrec de la cambra és "clar". "Tots els actors hem d'estar a l'altura d'aquest moment històric, de mantenir una posició enfront d'un estat que ultrapassa tots els límits de l'estat de dret", ha afegit.També sobre el ple d'aquest dijous ha assegurat que espera que la cambra esculli "un president de la majoria proindependentista, que és el que ha votat la gent". En aquest sentit, ha dit que espera que no hi hagi "problemes per exercir aquesta llibertat". Preguntat per la possibilitat que Turull sigui enviat aquest divendres a presó, ha afirmat que "seria un gran, gran error" i ho ha titllat de "surrealista". Quant a la decisió del Suprem de mantenir Joaquim Forn i Jordi Sànchez entre reixes, Puigdemont ha assegurat que "demostra que són presos polítics" i ha recordat que Forn s'ha apartat de la política.Carles Puigdemont s'ha reunit amb diputats finesos de l'intergrup parlamentari d'Amistat amb Catalunya. La trobada arriba després del seu pas per Suïssa i les Nacions Unides. Puigdemont ha arribat al Parlament finès passades les dues del migdia (hora local a Finlàndia), per visitar la cambra i reunir-se, a porta tancada, amb els diputats que l'han convidat al país nòrdic.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)