Anna Punsoda guanya el Premi Roc Boronat amb un relat «que deixa parlar la memòria»

Punsoda, amb Xavier Grau i Joan Carles Girbés Foto: AraLlibres

El Premi Roc Boronat afegeix al seu palmarès el nom de la filòsofa, articulista i periodista Anna Punsoda, col·laboradora de NacióDigital , que ha estat guardona en la vintena edició del premi per l’obra Els llits dels altres, la seva primera novel·la. El llibre relata la història d'una dona de trenta anys que fa memòria dels episodis que més han marcat la seva vida.Construïda en capítols breus que fan salts en el temps, es tracta d’una novel·la escrita amb una llengua "acurada i precisa", amb un rerefons "cru, dur i de vegades fosc". L'obra relata la història d’una nena desconcertada i d’una jove angoixada capaç de desfer-se i fer-se de nou, sempre "amb una mirada tendra davant les misèries dels altres i un sentit de l’humor excepcional respecte a si mateixa", tal com ha definit el jurat del guardó."Què és Els llits dels altres? Més que la història de la Claustre, és un exercici de la seva memòria. Una dona d’uns trenta anys, arran d’una trobada amb una vella coneguda, deixa parlar la memòria i recupera els episodis que més han marcat la seva vida", ha explicat l'autora. "Hi trobem l’alcoholisme i la mort d’un pare, les depressions d’una mare, un abús sexual, molts anys de trastorns alimentaris viscuts en secret i els intents frustrats per salvar-se mitjançant relacions afectives espatllades".Malgrat tots aquests ingredients, no es tracta d’un drama, sinó "d’un acte de resistència íntima que condueix els personatges cap a la redempció". Tal com explica l’autora, Els llits dels altres és "una defensa del perímetre de llibertat que tothom mereix en néixer. D’un espai fràgil, íntim, sagrat, que no hauria de ser mai terra d’abusos ni de conquestes". Punsoda ha explicat durant la roda de premsa que ha fet un esforç perquè no fos un drama i que el personatge "no fos agre, no fos venjatiu i no estigués enfadat amb la vida". "És una resistent –ha afegit–, però no en fa bandera i ho explica amb un cert sentit de l'humor".El premi, convocat per ONCE Catalunya, està dotat amb 6.000 euros. Els llits dels altres arribarà a les llibreries a la tardor amb el segell Amsterdam, que des del 2015 s’encarrega d’editar l’obra premiada. El director editorial, Joan Carles Girbés, ha destacat "l'honestedat del premi, el propòsit del qual és trobar bones obres que facin una aportació singular a la literatura catalana". Ha afegit que "l'edició d'enguany demostra que el premi és capaç de descobrir-nos nous talents. Punsoda és una veu nova que aporta un estil nou".Anna Punsoda (1985) és llicenciada en periodisme per la Universitat Ramon Llull i en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Des de fa deu anys es dedica al periodisme cultural en diverses fundacions i mitjans escrits i audiovisuals, com ara El País, el diari ARA,, Núvol, Catalunya Ràdio o RAC1. Ha traduït de l’alemany al català El dia que vaig aprendre a volar, una novel·la d’Stefanie Kremser (Edicions de 1984), així com diversos textos del filòsof Raimon Panikkar per a Fragmenta Editorial.La cerimònia d’entrega del premis Roc Boronat ha tingut lloc aquest dijous 22 de març a les 19.30h a l’Auditori ONCE Catalunya. Durant la vetllada, s’ha homenatjat a l’escriptora Maria Antònia Oliver. Xavier Grau, Delegat Territorial d'ONCE Catalunya, ha subratllat la bona afluència de participació (59 obres presentades en la categoria de narrativa oberta a tothom), i la bona entesa amb la cooperativa Som Ara Llibres a l'hora d'impulsar el premi.

