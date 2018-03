PSOE i Cs donen suport al PP per mantenir el 155 mentre no s'investeixi un president no encausat

Albert Rivera i Pedro Sánchez, en una imatge d'arxiu, al Congrés Foto: EFE

El bloc unionista respon com un bloc a la pretensió de JxCat i ERC per investir Jordi Turull , un candidat que PP, PSOE i Cs consideren inadequat i, per tant, tanquen files en mantenir l'aplicació del 155 mentre no s'esculli un altre nom no inclòs en la causa contra el procés sobiranista. Va obrir foc dimecres el govern espanyol, que va avisar que mantindria la intervenció mentre no hi hagués un Govern "conforme a dret", i els altres dos partits s'hi han sumat aquest dijous.La portaveu del grup Socialista al Congrés, Margarita Robles, ha assegurat que l'article 155 ha de seguir vigent a Catalunya fins que hi hagi un Govern "legítimament constituït" i es doni una situació de "normalitat democràtica", la qual cosa, al seu parer, passa pel fet que estigui presidit i format per persones sense "ombres" judicials. Així, ha insistit que els independentistes han de buscar un candidat que no estigui immers en cap procediment judicial.Robles ha posat l'accent que Catalunya no pot estar presidida per algú que tingui comptes pendents amb la justícia, sobretot amb delictes tan rellevants com els que poden portar a la banqueta Turull, entre ells els de rebel·lió i sedició. Al seu parer, encara en el cas de convertir-se realment en president, no podria actuar com a mandatari amb "llibertat" perquè estaria més pendent de la seva defensa processal que de defensar l'interès general dels catalans.Respecte a la continuïtat del 155 si Turull es converteix en successor de Puigdemont, la portaveu socialista ha assenyalat que "és evident que fins que no hi hagi un Govern constituït en forma, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), amb tots els seus consellers en ple funcionament i sense cap ombra d'actuació judicial respecte a les persones que formen part del mateix, es donen aquells pressupostos pels quals va acordar el 155", ha afirmat. A banda, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha explicat que el líder socialista, Pedro Sánchez, i Mariano Rajoy van parlar dimecres sobre el ple d'investidura, però sense tractar específicament les conseqüències respecte el 155.Al seu torn, el president de Ciutadans, Albert Rivera, ha assegurat que el seu partit donarà suport al govern espanyol per seguir aplicant el 155 fins que a Catalunya no hi hagi un Govern "legítim i plenament constitucional" i "fins que tinguem un president que acati les lleis i que respecti l'Estatut i la Constitució". "Mentrestant, Constitució i 155", ha resumit Rivera en declaracions des de Brussel·les, des d'on també ha criticat que s'utilitzi el Parlament com "un gran teatre" i per investir un president, Jordi Turull, "que sap que pot acabar a la presó i sabent que no continuarà".Per Rivera, "ni el president de la Generalitat ni el Parlament són instruments per trencar Espanya sinó per participar d'Espanya". El dirigent de la formació liberal ha insistit que el procés "és la gran mentida dels últims mesos a Espanya i Europa" i ha lamentat que els seus impulsors "només diuen la veritat de tant en tant davant els jutges", en referència als que estan processats. "És molt greu que es proposi un candidat imputat rere altre", ha assenyalat, i ha apuntat que "no demana sentir comú als polítics separatistes però sí unió als constitucionalistes per estar junts davant la nova ofensa a l'ordre democràtic".En canvi, la dirigent i portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, ha criticat la candidatura de Turull perquè representa "la vella guàrdia de la CDC corrupta", però ha demanat que es deixi d'aplicar "al més aviat possible" l'article 155 de la Constitució. D'aquesta manera, Montero ha desvinculat el seu rebuig a Turull de la situació judicial del conseller.Així mateix, la dirigent de Podem ha assenyalat que el seu grup també és partidari que es deixi d'aplicar "al més aviat possible" el 155, independentment del Govern que es formi, ja que també van estar en contra que l'executiu central recorregués a aquesta mesura fa gairebé cinc mesos. "El meu grup i la nostra força germana a Catalunya hem defensat sempre que l'aplicació del 155 era una vergonya i que posava en risc seriós la solució política a Catalunya. Pensem que hauria de suprimir-se la seva aplicació quan abans i que aquest 155 mai hauria d'haver estat aplicat", ha explicat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)