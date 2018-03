El PSPV decidirà en breu sobre la situació de l'alcalde d'Alacant, processat en dues causes

El president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous que convocarà en les pròximes hores una reunió del secretariat del seu partit per abordar una solució a la situació de l'alcalde d'Alacant, Gabriel Echávarri, processat en dues causes judicials. Ximo Puig ha fet aquest anunci a preguntes dels mitjans després d'inaugurar la jornada del Dia de l'Aigua, precisament a Alacant.El líder dels socialistes valencians ha dit que cal buscar "en el menor temps possible" una solució i que el partit està "en la millor de les disposicions" per trobar una solució. Puig ha afegit que cal estabilitat i continuïtat d'algunes polítiques "molt positives" a la ciutat que estan "tapades" per aquesta crisi política. Preguntat sobre si les solucions passen per la dimissió, el secretari general del PSPV-PSOE ha respost: "Crec que he estat bastant explícit".Sobre la data de la reunió del secretariat dels socialistes valencians, Puig ha dit que el més probable és que sigui aquest divendres, a causa de l'agenda institucional i que la decisió que s'hagi pres es farà pública una vegada que finalitzi la reunió. El secretari general del PSPV ha confiat que Echavarri estigui en disposició de trobar una solució i, a preguntes dels mitjans, ha dit que la crisi a Alacant s'està gestionant des de la direcció a València i sense cap instrucció per part de la direcció federal del PSOE.Així mateix, ha demanat al PP que faci "un exercici de contenció" perquè hi ha dos alcaldes d'Alacant imputats per corrupció i que aquest no és el cas de l'alcalde actual. Puig ha dit que no és equiparable, perquè no es tracta d'un cas de corrupció, però que hi ha una crisi política en la qual el PSPV "no ha deixat de donar la cara" i que s'ha de donar una solució pensant en l'interès general i els ciutadans d'Alacant, "que varen apostar per un canvi i per un govern de progrés, que ha tingut avaries importants i cal assumir les responsabilitats polítiques".La jutgessa va processar aquest dimecres l'alcalde d'Alacant per prevaricació en acomiadar una funcionària interina, cunyada del portaveu del PP a l'Ajuntament, Luis Barcala, després que aquest el denunciés per fraccionament de contractes. Echávarri suma amb aquest el segon processament després que el jutjat d'instrucció número 9 l'estigui investigant per presumptes irregularitats en la contractació de serveis per a la campanya de Nadal del 2016 per part de la regidoria de Comerç, de la qual era responsable en aquell moment. L'Audiència d'Alacant va confirmar el passat 9 de març aquest processament.Tres dies després, en roda de premsa, l'alcalde d'Alacant va anunciar que està disposat a dimitir quan es comuniqui l'obertura de judici oral i si aconsegueix una majoria suficient de 15 regidors per a una investidura "sense condicions" de qui és en aquest moment la vicealcaldessa, la també socialista Eva Montesinos. Echávarri va advertir que no volia reeditar "tripartit ni fracassos" i que si no aconseguia els 15 vots continuarà com alcalde fins al final del mandat "per no lliurar l'Ajuntament a un partit podrit i corrupte com és el PP".L'actual alcalde governa en solitari amb l'únic suport dels sis regidors del PSPV-PSOE després que Compromís (amb tres regidors) i Guanyar Alacant (cinc) trenquessin el pacte de govern a causa de la imputació d'Echávarri i la seva negativa a deixar el càrrec. La resta del ple de l'Ajuntament d'Alacant està integrat per vui regidors del PP, cinc de Ciutadans i dos no adscrits, provinents de Guanyar Alacant i Ciutadans.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)