Puigdemont es reuneix amb diputats finesos a poques hores del ple per investir Turull

A poques hores perquè comenci el ple d'investidura per fer president Jordi Turull, el líder de JxCat, Carles Puigdemont, es reuneix aquest dijous a Hèlsinki amb diputats finesos de l'intergrup parlamentari d'Amistat amb Catalunya. La trobada arriba després del seu pas per Suïssa i les Nacions Unides. Puigdemont ha arribat al Parlament finès passades les dues del migdia (hora local a Finlàndia), per visitar la cambra i reunir-se, a porta tancada, amb els diputats que l'han convidat al país nòrdic.Després de la trobada, està previst que ofereixi una atenció als mitjans per parlar de la situació política a Catalunya al centre de visitants del Parlament finès. Més tard, acudirà a la sessió plenària que celebra la mateixa cambra, tot i que no hi intervindrà. Després de viatjar a Dinamarca i a Suïssa, Finlàndia és el tercer país que visita de manera oficial Puigdemont des que va establir-se a Brussel·les. Segons l'agenda facilitada pel seu entorn, la previsió és que s'hi estigui fins dissabte. Entre els diversos actes programats, destaca la conferència que oferirà divendres al matí a la Universitat d'Hèlsinki.L'intergrup d'amistat amb Catalunya es va crear l'any 2016 i va ser el primer d'altres que s'han creat posteriorment, com el de Suïssa o el d'Irlanda. Està format, entre altres, per diputats conservadors, progressistes i per la minoria sueca.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)