Turull ofereix diàleg a l'Estat i evita fer referències a la República

El Parlament de Catalunya ha viscut aquest dimecres una situació especialment excepcional. Jordi Turull ha fet el seu discurs d'investidura sabent que la CUP, amb l'abstenció decidida en el consell polític extraordinari , no li faria costat malgrat que demà està citat al Tribunal Suprem i podria ser empresonat. "Prefereixo assumir el risc de ser víctima d'injustícies que desentendre'm d'un moment com l'actual", ha destacat Turull."Assumeixo l'encàrrec amb totes les conseqüències", ha resumit. El candidat no ha fet cap esment al resultat del referèndum de l'1-O, a la declaració de la independènca i tampoc a la CUP durant una intervenció d'una hora. Tampoc s'ha referit a l'estructura política que s'ha de posar en marxa a Brussel·les en forma de Consell de la República.Turull, que ha dedicat unes paraules en castellà per dirigir-se als ciutadans espanyols, ha assenyalat que vol oferir "dins i fora" del país. S'ha referit específicament al govern espanyol, instal·lat en l'immobilisme, i l'ha instat a asseure's a la mateixa taula per trobar una solució política a la situació. "Diàleg no vol dir feblesa ni renúncia", ha ressaltat el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), que no ha retirat la candidatura malgrat saber que una votació activa el rellotge de dos mesos previ a noves eleccions."Després de la victòria incontestable [del 21 de desembre], tornem a oferir asseure'ns a dialogar el govern espanyol. Que el món vegi que no és per nosaltres. Demanem seure en una mateixa taula. O no va negociar el president Macià amb la república espanyola? O no va negociar el president Tarradellas amb Adolfo Suárez? Per què no ha de ser possible el diàleg. La veu i els representants de més dos milions de catalans, no mereixen ni ser escoltats?", s'ha preguntat Turull.Aquesta legislatura, ha dit, neix d'haver "frustrat" la "por i les amenaces". "Hem vençut a les urnes, ara hem de ser dignes i saber-nos fer dignes de la llibertat que ens hem guanyat. Somrient, perquè tenim l'oportunitat per ser lliures", ha recalcat el candidat, que ha citat Muriel Casals -fet que ha generat el primer aplaudiment de la tarda- i ha ressaltat que en els últims temps els "drets fonamentals" han estat en risc a Catalunya."Amb les victòries venen els reptes, i el nostre és enorme. Ens hem preparat per aquest moment. Ens necessitem a tots per fer un país millor per a tots, per ser més a partir d'avui", ha recalcat. "Està en joc l'essència de la democràcia. Tothom té el deure de treballar pel país. Vivim una hora greu però també esperançadora, demano que siguem dignes del moment present", ha insistit. "Us demano la confiança: avui ens podem desfer de les grapes del 155 i obrir el futur net, clar i brillant. Si la cambra em fa confiança, treballaré sense descans perquè els 7,5 milions de catalans ho fem possible", ha tancat el el candidat de JxCat a la investidura.El principal eix del programa de Govern, ha assenyalat el candidat, és la "democràcia". El primer punt, per tant, és la "restauració" i la "reparació" de les institucions i la fi del 155, un dels eixos en els quals es va basar la campanya de l'independentisme a les eleccions del 21 de desembre. La projecció exterior també forma part dels plans de Turull en cas de ser president, així com també un model econòmic que es basi en la producció i no en l'especulació. "El principal actiu de Catalunya són les persones", ha recalcat el dirigent independentista, que ha elogiat l'escola catalana."Defensem el plurilingüisme des de la centralitat del català i la garantia de la immersió lingüística", ha recalcat Turull. "El català ha de ser el vehicle de la docència", ha apuntat el candidat en matèria educativa. La lluita contra la violència masclista, la renda garantida de ciutadania i un pla de xoc en matèria d'habitatge completen el mapa social que hauria de dur a terme el futur Govern, dividit en 13 conselleries.

Discurs d'Investidura Jordi Turull i Negre by naciodigital on Scribd

Jordi Turull, abans del ple d'investidura Foto: ACN

"En aquesta hora greu, solemne i esperançadora de la història de Catalunya, m'adreço a tots els que són aquí i els que estan privats de llibertat o fora del país", ha arrencat Turull, referint-se als empresonats -Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart- i als exiliats -Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín i Anna Gabriel-, tot admetent que no li pertocaria a ell ser el candidat. Els primers de la llista eren Puigdemont i Sànchez, que han acabat renunciant. "Em sento baula de la cadena que relliga els dies que han vingut i els que vindran", ha ressaltat.Moltes veus, segons ell, li han demanat no prendre riscos per protegir la família, però ell ha defensat que cal ser-hi "a les verdes i a les madures". "Fa molts anys que estic compromès políticament. Hi ha una dèria en el meu compromís, que és el servei a Catalunya. M'estimo molt el meu país i la seva gent. La seva gent, i els paisatges, són per enamorar-se'n i comprometre's-hi", ha destacat el dirigent del PDECat. "Faci el que faci, que pugui mirar els ulls a les meves filles i a la meva dona", ha recalcat, un punt emocionat. Un to que l'ha acompanyat durant tot el discurs.

