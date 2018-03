L'última oferta a la CUP per investir Turull

Moviment d'última hora de JxCat i ERC per intentar aconseguir els quatre vots de la CUP necessaris per investir aquest dijous a la tarda Jordi Turull com a president de la Generalitat. Els dos grups han ofert als anticapitalistes celebrar una moció de confiança en un mes per intentar desencallar el ple, una oferta que ja es va plantejar la setmana passada, per bé que llavors la moció s'havia de votar a mitja legislatura.La CUP ha ratificat aquest mateix matí que, en principi, es manté en l'abstenció, tot i que el seu consell polític es reuneix aquesta tarda a les 15h, poc abans del ple, per decidir si vira la posició o no.

