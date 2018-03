L'última oferta a la CUP per investir Turull: una qüestió de confiança en un mes

Passi el que passi l'únic culpable és l'Estat i la seva (in)justícia. Tatue-vos-ho. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 22 de març de 2018

Moviment d'última hora de JxCat i ERC per intentar aconseguir els quatre vots de la CUP necessaris per investir aquest dijous a la tarda Jordi Turull com a president de la Generalitat. Els dos grups han ofert als anticapitalistes celebrar una moció de confiança en un mes per intentar desencallar el ple, una oferta que ja es va plantejar la setmana passada , per bé que llavors la moció s'havia de votar a mitja legislatura.La CUP ha ratificat aquest mateix matí que, en principi, es manté en l'abstenció , tot i que el seu consell polític es reuneix aquesta tarda a les 15h , poc abans del ple, per decidir si vira la posició o no. De fet, la portaveu de JxCat ha revelat a Rac1 que tenien prevista una reunió amb els anticapitalistes poques hores abans, a les 10h, per intentar convèncer-los que donessin suport a la candidatura de Turull, moment en què previsiblement deuen haver posat sobre la taula aquesta opció.En el seu moment, els anticapitalistes reclamaven més mesures de caràcter social, desobeint si calia les anul·lacions i suspensions de lleis per part del Tribunal Constitucional, i un full de ruta més ambiciós cap a la implantació de la República, amb un procés constituent pautat des del territori que culminés amb un multireferèndum que posés les bases per a una Constitució catalana. Malgrat tot, els terminis ajustats no haurien permès avançar en aquesta qüestió i, per això, JxCat i ERC haurien plantejat una moció que facilités un acostament durant les properes setmanes abans no es ratifiqués la investidura.De fet, en referència a la primera oferta de moció de confiança a mitja legislatura, el cap de files de la CUP, Carles Riera, va deixar clar dimarts que es tractava d'un nou element que no resolia el desacord. "Volem fer plena confiança des d'ara, no la volem ajornar", va dir. Considerava que aquesta qüestió de confiança tindria sentit si era per avaluar l'assoliment d'algun repte polític rellevant o bé per fer-ne front a un. "No se'ns proposa cap pas transcendent en l'agenda amb lògica republicana", va resoldre.El secretariat nacional de la CUP ha enviat un document a les bases dimecres a la nit, amb els arguments a favor i en contra de la investidura de Turull perquè la militància pugui debatre i posicionar-se, segons han publicat diversos mitjans. Aquest text considera que no hi ha hagut avenços en l'estratègia republicana durant la negociació i critica el perfil de Turull per lligar-lo al PDECat i a les retallades d’Artur Mas, i per no haver fet res per retractar-se pel cas del 3%.En canvi, la CUP creu que fer Turull president seria un clar missatge de continuïtat de l'1-O i dels seus efectes, suposa un embat a l'Estat i considera que forçaria JxCat i ERC a mantenir un compromís més ferm amb la República i s'evitaria una legislatura més plana. En tot cas, alguns dirigents de la formació ja avisen que aquesta es podria decantar pel "no" i, com la portaveu Mireia Boya, demanen no culpar-los a ells d'una eventual investidura fallida, sinó a l'Estat:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)