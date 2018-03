Valentí Oviedo substituirà Roger Guasch en la direcció del Liceu

El manresà Valentí Oviedo fa un pas endavant en la seva trajectòria de gestió d'equipaments culturals agafant les regnes de la direcció general del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. La notícia ha arribat aquest matí de dijous quan, d'entre els 42 candidats que hi havia per ocupar el càrrec, s'ha optat pel nom del de la capital de Bages, que substituirà Roger Guasch després de cinc anys al capdavant de la direcció. El seu nomenament es ratificarà aquest migdia pel patronat de la fundació del teatre.Amb una vida lligada a la gestió cultural, Oviedo va posar la primera pedra de la seva trajectòria professional quan tenia 30 anys (2007), encarregant-se de la gestió del Kursaal a través de l'empresa Manresana d'Equipaments Escènics (MEES). Sis anys després, va anunciar que començaria una nova etapa a L'Auditori de Barcelona fent de gerent, també, de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). El darrer canvi abans d'agafar les regnes del Liceu va arribar el juny del 2016, quan va ser nomenat gerent de l'àrea municipal de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona pel llavors tinent d'alcalde d'Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni (PSC).Amb aquesta nova responsabilitat, Oviedo serà el cinquè director general del Liceu, un càrrec que també ha passat per les mans de Josep Caminal, Rosa Cullell, Joan Francesc Marco i Roger Guasch.

