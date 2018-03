Cs exigeix que no se celebri el ple d'investidura

El líder del PSC, Miquel Iceta, aquest dijous al Parlament Foto: ACN

L'oposició ha carregat contra la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'accelerar el calendari i convocar per aquest mateix dijous el ple d'investidura de Jordi Turull. Per aquest motiu, Ciutadans ha sol·licitat formalment que es desconvoqui la sessió. La líder parlamentària del partit taronja, Inés Arrimadas, ha exigit que es reuneixi la mesa i la junta de portaveus perquè es valori la seva petició i ha acusat Torrent d'estar "al servei dels deliris de Puigdemont i dels independentistes".Segons Arrimadas, la convocatòria del ple és "una autèntica vergonya" i, per això, a primera hora del matí el seu grup ha registrat una petició perquè no se celebri. El president del Parlament, però, ja ha declinat reunir avui la mesa i la junta perquè no és imprescindible fer-ho davant d'un ple com el d'investidura, que no té ordre del dia. Més tard, portaveus de la presidència de la cambra han detallat que els serveis jurídics han fet, a petició de Torrent, un informe sobre la demanda de Cs. El document conclou que, en l'escenari d'un ple d'investidura, el president no té l’"obligació de convocar la mesa i la junta de portaveus per tractar sobre la desconvocatòria del ple"."El senyor Torrent està disponible a les deu de la nit per trucar als grups i convocar un ple in extremis per ordre de Puigdemont, però per a nosaltres no té temps de respondre'ns aquest matí", ha etzibat Arrimadas. Segons la líder de Cs, els independentistes estan protagonitzant una "farsa i una mentida" perquè Turull és un candidat per "allargar el procés i l'embolic".Si s'ha convocat aquest ple exprés és, ha subratllat Arrimadas, perquè els independentistes intueixen que "demà passarà alguna cosa" després que Turull i els altres cinc diputats declarin davant del Suprem. "Prou ja, el d'avui és un capítol més, el capítol Turull, d'una novel·la de ficció de la qual n'estem farts", ha sentenciat.El PSC, per la seva banda, ha considerat que és "millor un ple que un no ple" per sortir del llimb jurídic en el qual està immers el Parlament des del 30 de gener, però ha lamentat les formes i el candidat escollit. "La majoria independentista segueix pensant que el Parlament és una joguina al seu servei. Això erosiona la qualitat de la nostra democràcia", ha assegurat el líder dels socialistes, Miquel Iceta.El primer secretari del PSC ha insistit que el futur president ha de poder "desenvolupar amb plenitud la seva tasca", una condició que considera que Turull, que està immers en el procés judicial per rebel·lió, no compleix. Iceta ha dit, a més, que no consideren que Turull sigui "la millor persona per encapçalar una nova etapa" aquesta legislatura. "Ara bé, si es vol una reiteració dels errors de l'etapa anterior, no hi ha millor candidat", ha etzibat.El PP, per la seva banda, ha acusat els independentistes d'estar cometent "un frau de llei". El portaveu popular, Alejandro Fernández, ha argumentat que “no es pretén escollir” un president efectiu, sinó "condicionar l'acció de la justícia" i utilitzar el ple com una "estratègia de defensa personal" de Jordi Turull.Fernández ha afirmat que l'independentisme ha optat per la via de la "confrontació" enlloc d'intentar passar pàgina i ha advertit que la seva estratègia desprestigia el seu projecte i no pas a l'Estat. "Espanya manté intactes els seus suports internacionals", ha etzibat.

