Adrià Alsina renuncia a liderar l'ANC i aposta per Paluzie com a presidenta

Adrià Alsina, en una mobilització de l'ANC. Foto: ANC

Per facilitar el consens dins @assemblea, renuncio a presentar-me a presidència o vicepresidència. Crec que seria bo respectar el vot dels socis i elegir @epaluzie i @jcanadellb, que van quedar primera i segon. — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) 22 de març de 2018

El membre del Secretariat Nacional de l'ANC, Adrià Alsina, ha anunciat aquest dijous que renuncia a aspirar a la presidència de l'entitat i que aposta perquè la presidenta sigui Elisena Paluzie i el vicepresident Joan Canadell. "Per facilitar el consens en l'ANC, renuncio a presentar-me a la presidència o vicepresidència. Seria bo respectar el vot dels socis i triar Paluzie i Canadell, que van quedar primer i segon" en les eleccions El procés per triar president de l'ANC és complex: en les eleccions del dissabte passat, els afiliats van decidir amb el seu vot els 77 membres de la direcció de l'entitat -el Secretariat Nacional- però no el president, que e s coneixerà pròximament.La responsabilitat de triar el president és precisament d'aquests 77 membres: es reuniran dissabte vinent a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i la persona que obtingui més suport dins de l'òrgan de direcció serà la nova líder.Així, Paluzie i Canadell van quedar primer i segon en la votació però això no els garanteix el lideratge de l'entitat: per aconseguir-ho hauran d'aconseguir els suficients suports en el Secretariat Nacional.Alsina es va presentar als comicis explicant que aspirava a la presidència però, en quedar sisè en les votacions, aposta per deixar pas als dos més votats. Dos candidats més es van presentar a les eleccions aspirant a la presidència, David Minoves i David Fernàndez Aguilera, que van quedar tercer i cinquè respectivament en les votacions, i encara no han anunciat si segueixen aspirant al lideratge.L'últim president de l'entitat, Jordi Sànchez, no va quedar primer en cap de les dues votacions a les quals es va presentar, però va aconseguir els suports suficients en el Secretariat Nacional per ser president i desbancar a la guanyadora dels comicis, Liz Castro.