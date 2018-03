El viacrucis de la investidura de Turull

Turull i Pep Riera, als passadissos del Parlament aquest dimecres Foto: ACN

Jordi Turull passejava a quarts de dotze d'aquest matí pel jardí privat del Parlament. Ho feia a pas lent, amb les mans a la butxaca, mirant a terra tot escoltant Albert Batet, que camina al compàs al seu costat. No són hores fàcils. Ni les prèvies ni les que vindran. De fet, passi el que passi en el ple d'investidura d'aquesta tarda, és probable que el pitjor moment siguin els minuts que aquest divendres passarà davant del jutge Pablo Llarena, del Tribunal Suprem, que té a les mans el seu destí judicial.Ser el pla C ja no era, d'entrada, fàcil tenint l'espasa de Dàmocles de la causa per rebel·lió, havent caigut abans les opcions de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez. El que havia de ser una investidura amb un calendari incòmode enmig de la Setmana Santa però amb uns terminis dins dels automatismes reglamentaris clàssics d'una proclamació s'ha acabat convertint en un autèntic viacrucis. Aquest és relat dels esdeveniments.El president del Parlament, Roger Torrent, va comparèixer a mig matí per anunciar la renúncia de Jordi Sànchez com a candidat a la presidència de la Generalitat, transmesa per carta, i per avançar que posaria en marxa de manera immediata la ronda de contactes per proposar un altre cap de cartell. JxCat i ERC ja havien pactat que seria Jordi Turull, i preveien investir-lo, com a molt tard, dijous de la setmana vinent.Torrent ja va advertir que les "ingerències" de l'Estat no quedarien "impunes" i que actuaria per preservar la sobirania del Parlament i els drets de tots els diputats. En aquell moment, però, ni imaginava que hauria d'actuar contrarrellotge.Els plans van quedar ràpidament trastocats quan el jutge Llarena va citar sis diputats encausats pels fets d'octubre -Turull, Josep Rull, Marta Rovira, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva- per comunicar-los la seva situació processal. En essència, el moviment del Suprem indicava que Llarena podia revisar en les properes hores si els enviava a la presó i obria la via per apartar-los del càrrec o si els deixava en llibertat sota fiança. Una estocada en tota regla als plans de JxCat i ERC, que no s'ho esperaven.Durant el migdia, els dirigents independentistes admetien estar en shock. Anar a eleccions, forçar un ple d'investidura exprés, tornar a proposar Puigdemont com a candidat. Tothom llança propostes per donar-hi una resposta. Rostres compungits, especialment dels citats davant del jutge. "Cal un front democràtic de tots. Un canvi d'estratègia", comencen a dir l'entorn d'alguns encausats. "Tot és un caos, ja n'hi ha prou!", resumeix un altre.Amb el moviment de Llarena en boca de tothom, la majoria independentista s'activa per forçar una investidura exprés de Turull que el convertís en president electe de la Generalitat abans d'arribar a les portes del Tribunal Suprem. Les converses de despatx van ser constants durant tota la tarda: els dirigents de JxCat -inclòs Turull, acompanyat de l'advocat Jordi Pina- van passar pel despatx de Torrent, l'únic que tenia la potestat de convocar el ple.Diputats amunt. Diputats avall. L'oposició s'adreça als periodistes per saber què s'està coent. No donen crèdit a que es pugui forçar una investidura l'endemà. "Ho estem intentant. Nosaltres ja no ens podem estirar més. Estem al mig perquè intentem arrossegar a uns i evitar que els altres s'estampin per anar massa endavant", resumia un diputat de JxCat. "A ERC tot li costa. Estem treballant per actuar amb unitat", deia un altre. Els diputats de JxCat es van reunir dues hores, entre les vuit del vespre i quasi les deu de la nit. Turull en va sortir abans, acompanyat de Jordi Cabrafiga, gerent del grup parlamentari, sense dir res i amb pas accelerat. I Elsa Artadi va abandonar momentàniament la cita de JxCat per anar a parlar amb Torrent. La decisió ja estava presa i l'anunciaria el president del Parlament: ple d'investidura dijous -l'endemà- a les cinc de la tarda. Ho va fer públic després d'una ronda de contactes telefònica amb els presidents de grup. L'oposició va posar el crit al cel via xarxes socials. "Vergonya", deia Arrimadas. Iceta responia que era contrari a "forçar procediments".A les portes del Parlament, ja a quarts d'onze de la nit, els diputats de JxCat no donaven per fet el suport de la CUP. "Ells sabran si volen votar com els del 155. Nosaltres ja no podem fer més", resumia un dirigent a l'espera del pronunciament dels cupaires.La convocatòria del ple, segons van fer públic dirigents de la CUP i confirmen fonts de la negociació, no es va pactar amb els anticapitalistes, que tenen la clau -com fa dos anys, en el cas d'Artur Mas i de Puigdemont- de la investidura. "Ha estat una decisió unilateral" de Junts per Catalunya i ERC", insisteix el portaveu de la formació, Lluc Salellas. Els anticapitalistes deixen clar que no poden garantir els quatre vots afirmatius necessaris per a la proclamació aquest mateix dijous i que el seu posicionament segueix sent l'abstenció. A no ser que les seves bases decideixin que, donat el cas d'"excepcionalitat repressiva" cal replantejar el posicionament. El consell polític, expliquen els cupaires, es reunirà dijous a les 15 hores, dues hores abans de l'inici del ple, per prendre la decisió final. "Que no s'equivoquin, la culpa no és nostra", afirmava un dels anticapitalistes passades ja les onze de la nit. El "pressing CUP" estava en marxa, denunciaven d'altres."Hem dormit poc", admet un dirigent d'ERC. La jornada parlamentària, com de costum en els dies frenètics, ha començat ja agitada. Des de les deu del matí hi ha hagut converses entre JxCat i la CUP per veure si es podia fer virar els anticapitalistes de l'abstenció al vot favorable, d'imperiosa necessitat si es vol que Turull surti aquest dijous del Parlament com a president electe i es planti davant de Llarena ja amb aquesta condició.La CUP, però, no dona símptomes de moure's. "La posició és d'abstenció, però el consell polític ha de prendre la decisió", insisteix a primera hora el portaveu parlamentari de la CUP, Carles Riera, a Catalunya Ràdio. Els anticapitalistes segueixen insistint que el seu president és Carles Puigdemont i que l'única alternativa hagués estat que JxCat i ERC es comprometessin a una agenda per implementar la República aquesta legislatura. "No era prudent convocar un ple sense que el candidat tingués garantit el suport", avisa Riera.El veredicte de la CUP sobre la investidura es coneixerà només uns minuts abans que arrenqui el debat. Els anticapitalistes reuneixen el consell polític a les tres de la tarda a la seu -no gaire lluny del Parlament- i allà decidiran el posicionament sobre Turull. El document que la CUP ha enviat a les bases, segons l'ACN, no veu avenços en clau de República però sosté que Turull dona continuïtat a l'1-O. JxCat i ERC han fet una oferta d'última hora als anticapitalistes : una qüestió de confiança en un mes i no a mitja legislatura com dies enrere havia plantejat el grup de Puigdemont. "Crec que ens en sortirem", diu un dels dirigents independentistes a tres hores de l'inici del ple d'investidura.

