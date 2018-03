Una querella col·lectiva vol portar el jutge Llarena a la banqueta dels acusats

El jutge Pablo Llarena Foto: Europa Press

Alguns ciutadans i professionals del dret han dit prou. Arran de la negativa el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de deixar l'exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez, en llibertat, ha començat a organitzar-se la iniciativa "Querellats per la República", un grup que ja aplega milers de seguidors a les xarxes socials.L'objectiu d'aquest es iniciar una querella col·lectiva contra el magistrat, que consideren que està vulnerant el dret de sufragi actiu de tots els ciutadans, al no permetre la investidura. En el moment en què "Querellats per la República" va néixer, la investidura de Sànchez estava en l'epicentre del debat. Avui dia ho està Jordi Turull -nou candidat a la presidència-, a qui el jutge també ha citat per anunciar-li els delictes pels quals se'ls processa i, si és el cas, dictar el seu ingrés provisional a la presó.De moment, la querella s'està treballant des de diversos bufets de Catalunya. L'objectiu, han dit, és que aquesta sigui impecable i no tingui llacunes legals per poder-la tombar. No obstant això, els ciutadans també poden participar en aquest procés, a través dels canals de participació de la iniciativa, ja sigui a través de Twitter

