VÍDEO La regidora de la CUP de Reus, en llibertat després de negar-se a declarar

Un centenar de persones es concentren a les portes dels jutjats de Reus per donar suport a la regidora Mariona Quadrada https://t.co/sSsL4ZoyI7 pic.twitter.com/yI4Pqdn1fp — NacióTarragona (@naciotarragona) 22 de març de 2018

Mariona Quadrada, tal com havia avançat, s'ha acollit al dret a no declarar perquè no reconeix la justícia espanyola i ha assegurat que "ho tornaria a fer sempre que sigui per motius polítics no justificats i per una acusació de delicte d'odi que és inexistent". La regidora de la CUP de Reus ha comparegut al jutjat d'instrucció número 2 de la capital del Baix Camp a les 9.30 h. Cap a les 10.15 h ha sortit per la porta de l'edifici judicial amb el puny alçat.Quadrada, que està en llibertat amb càrrecs, ha explicat que tot esdevé com "a conseqüència dels fets del 3-O i per haver signat el manifest de l'Ajuntament de Reus". En aquest sentit, ha afirmat que "no és cap delicte d'odi" i ha reiterat que "no em sento culpable". La cupaire ha remarcat que la causa es troba en fase d'instrucció i si no es desestima, "algun dia hi haurà un judici". Davant d'aquesta possibilitat, ha dit que ho afronta "molt bé perquè no em sento sola", ja que "hi ha tants casos d'injustícia que crec que ja no ens podem permetre el luxe de poder sentir-nos malament".La regidora assegura que rep la força "d'un col·lectiu de persones que volem trencar amb el règim del 78, poder decidir el present i el nostre futur, recuperar la sobirania que ens pertoca i implementar la República, des de tots els àmbits i d'una manera efectiva".Un centenar de persones s'han aplegat a les portes dels jutjats per donar suport a la regidora. El mecànic, Jordi Perelló, acusat també d'un delicte d'odi per no voler reparar el vehicle d'una agent de la policia espanyola, ha assistit a la concentració. Els Mossos d'Esquadra han detingut Mariona Quadrada quan sortia de casa seva cap a les vuit del matí. La policia catalana ha executat l'ordre del jutjat d'instrucció 2 de Reus, que va acordar la detenció de la regidora de l'Ajuntament després que no comparegués en el jutjat cap de les tres vegades que havia estat citada. Per aquesta situació també hi han passat els dos regidors de la CUP investigats en la causa, Marta Llorens i Oriol Ciurana, que van comparèixer davant la jutgessa al desembre, un cop detinguts, després d'haver-la plantat en dues ocasions. Com Quadrada, els dos cupaires es van acollir al seu dret a no declarar a preguntes de cap de les parts però a diferència del cas d'avui, van passar la nit en els calabossos de la comissaria de Reus.

