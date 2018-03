La Vall d'en Bas instal·la trenta trampes per atrapar la vespa asiàtica

Un exemplar de vespa asiàtica. Foto: ACN

Els Agents Rurals mostren un niu trobat a la Vall d'en Bas, on encara hi havia vespes. Foto: Martí Albesa.

Cartell amb consells per fer front a l'amenaça de la vespa depredadora asiàtica. Foto: @ajuntamentbas

Les darreres setmanes s’han instal·lat 30 trampes en diferents indrets de la Vall d’en Bas. Hi romandran durant un mes i mig i serviran per a capturar vespes asiàtiques (Vespa velutina), en concret els exemplars que són reines fundadores. Hi ha dos apicultors voluntaris que cada 10-12 dies realitzaran el control de les trampes, faran un registre d’exemplars i el facilitaran a l’associació Apicultors Gironins Associats.Per a intensificar la campanya de control de nius de la vespa depredadora asiàtica es demana a la població que si en detecta nius ho comuniqui a l’Ajuntament. Per altra banda, també es pot fabricar una trampa casolana i instal·lar-la a casa.La vespa depredadora asiàtica (Vespa velutina) és una espècie forana procedent del sud-est asiàtic. A Europa, ha trobat un clima ideal per al seu desenvolupament, ha trobat abundància d’aliment i, el més important, no hi té cap enemic natural, i això l’ha convertit en una espècie invasora que es reprodueix i es dispersa per tot el continent ràpidament.Tot i no ser una espècie perillosa per a la salut i el benestar humà, si que ho és per a la biodiversitat i l’apicultura, ja que desplaça les vespes autòctones i caça centenars d’abelles diàriament (en època de cria) per a alimentar les seves larves.L’efecte és sobretot rellevant per a l'abella de la mel. Aquesta, a més de ser una espècie de gran interès apícola, també és molt important per la seva capacitat de pol·linitzar la ­flora autòctona, ja que fa una funció de vital importància en el manteniment dels nostres ecosistemes.

