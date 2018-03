Colau proposa a ERC un acord polític d'última hora per salvar el tramvia

Un tramvia circulant per la Diagonal. Foto: Adrià Costa

🎥 Hi ha unes quantes veritats sobre el Tramvia que encara no t'havien explicat. Tramvia Sí, però No així! pic.twitter.com/Gh13lScjEx — ERC Barcelona (@ERCbcn) 22 de març de 2018

El govern d'Ada Colau ha fet una oferta d'última hora a ERC per salvar el tramvia, i fer que es visualitzi com a mínim que hi ha una majoria política a favor de començar la connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha explicat que han ofert els republicans "un acord polític al marge del ple" d'aquest divendres. Malgrat això, ERC tampoc accepta aquesta proposta in extremis, i segueix reclamant que es voti un conveni, per la qual cosa una de les apostes estrella de Colau té tots els números de quedar enterrada aquest divendres.Si en el darrer minut canviessin les coses i s'arribés a tancar el pacte, molt probablement el govern acabaria retirant del ple la votació del protocol amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per engegar el projecte del tramvia , i que per ara es manté en l'ordre del dia. Es dona la circumstància que fins ara Sanz havia defensat que era necessari votar aquest protocol perquè l'autoritat del transport seguís amb els tràmits del projecte, però ara ha admès que hi ha altres fórmules per exhibir davant l'ATM que hi ha acord. ERC critica que un protocol no seria d'obligat compliment, a diferència d'un conveni.L'anunci de la darrera oferta de Sanz s'ha fet poc després que el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (de Demòcrates), hagi anunciat el seu suport a la proposta del govern per al tramvia –independentment de si es vota un protocol o es tanca un acord-, i que ja tenia el vistiplau del PSC, per la qual cosa el fet que prosperi ha passat a dependre només dels republicans. Demòcrates ha celebrat una consulta interna per decidir la posició entre els seus 584 voluntaris, en la qual hi han participat el 23,4%, dels quals el 61% han votat a favor de dir "sí" al tramvia, entre els quals el mateix Ardanuy.L'edil ha supeditat el seu suport al projecte de la connexió per la Diagonal a un acord més ampli de ciutat sobre mobilitat, i que el govern ha acceptat. Inclou oferir un programa de rehabilitació d'edificis a la zona de l'avinguda, que l'Ajuntament estudiï la possibilitat d'implantar peatges als accessos a la ciutat per a vehicles contaminants més enllà d'episodis de pol·lució, i fer que la ciutat afronti aquests reptes amb unitat d'acció política. El regidor havia estat d'Unió i havia format part del govern de Xavier Trias, contrari al tramvia. "Mai m'he alineat amb això", ha admès, referint-se al fet que ell mai s'havia decantat pel "sí" o el "no".Per la seva banda, el líder del PSC a l'Ajuntament, Jaume Collboni, ha criticat les "gesticulacions i improvisacions de darrera hora" de Colau entorn el projecte del tramvia, i ha assegurat que el PSC no tenia coneixement de la proposta d'acord polític. El socialista ha reclamat a l'alcaldessa "més rigor i menys mercadeig en un dels projectes més estratègics de Barcelona", i li ha reclamat que treballi per un pacte polític real i una votació seriosa en el ple. També li ha retret la incapacitat per arribar a acords i "no haver fet els deures des del primer minut del mandat".​Abans del refús d'ERC també a l'acord polític, Sanz ha reiterat que des del govern no es llança la tovallola a aconseguir un pacte "que faci possible d'una vegada per totes el tramvia per la Diagonal". I ha indicat que al nou acord que ha plantejat als republicans incorpora les seves demandes: una aposta per un tramvia públic, de finançament públic, de gestió pública i que tot el benefici reverteixi en el sistema públic. Això es faria amb un increment de la participació pública a l'empresa privada Tram, que mantindrà la concessió de les línies existents fins al 2032."No hi ha cap proposta de benefici a l'empresa privada que avui està gestionant el tramvia", ha insistit la tinent d'alcalde, però ERC ho veu diferent. Fonts dels republicans han reiterat aque mantenen el "no" a la votació del tramvia en el ple , i tampoc estan disposats a rubricar l'acord. "No votarem ni signarem paperets", han indicat, i només acceptarien votar un conveni que obligui a les parts per garantir que els beneficis extra de la connexió del tramvia van a parar a mans públiques i no privades.Al ple ERC presentarà una proposició perquè es destini la inversió prevista a les obres pendents del metro i dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Segons el líder republicà a l'Ajuntament, Alfred Bosch, es tracta d'una proposta per "destinar una inversió pública al sistema públic de transport", una circumstància que no es dona en el cas del tramvia, argumenta. El primer tram Glòries-Verdaguer suposarà una inversió de 98 milions d'euros , i la connexió sencera Glòries-Macià s'elevaria a uns 200 milions.ERC encara ha donat una nova mostra del seu rebuig a la proposta de tramvia del govern de Barcelona en Comú amb un vídeo que ha difós a través de les xarxes socials. "Colau ha triat la pitjor de les opcions per fer el tramvia", sosté el partit, i és la de "pagar l'obra amb diners públics i mantenir la gestió privada". A més, critica que perjudica el transport públic existent perquè els passatgers del "tramvia privat" s'incrementaran en 120.000 i alhora 80.000 deixarien de viatjar en el metro i l'autobús, que gestiona la companyia pública de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). "Tramvia sí, però no així", conclou el vídeo.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)