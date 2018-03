Colau ofereix a ERC un acord polític d'última hora per salvar el tramvia

Un tramvia circulant per la Diagonal. Foto: Adrià Costa

🎥 Hi ha unes quantes veritats sobre el Tramvia que encara no t'havien explicat. Tramvia Sí, però No així! pic.twitter.com/Gh13lScjEx — ERC Barcelona (@ERCbcn) 22 de març de 2018

El govern d'Ada Colau ha fet una oferta d'última hora a ERC per evitar que aquest divendres s'enterri el tramvia i es visualitzi com a mínim que hi ha una majoria política a favor de començar la connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha explicat aquest dijous que han ofert els republicans "un acord polític al marge del ple". Si es tanqués aquest pacte, el govern podria acabar retirant la votació del protocol amb l'Autoritat del Tranport Metropolità (ATM), que per ara es manté en l'ordre del dia.Fonts dels republicans han reiterat aque mantenen el "no" a la votació del tramvia en el ple , i tampoc estan disposats a rubricar l'acord. ERC presentarà una proposició perquè es destini la inversió prevista a les obres pendents del metro i dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Segons el líder republicà a l'Ajuntament, Alfred Bosch, es tracta d'una proposta per "destinar una inversió pública al sistema públic de transport", una circumstància que no es dona en el cas del tramviaEls republicans justifiquen el seu rebuig pel fet que es vota un protocol i no un conveni d'obligat compliment. La proposició concreta que, "si el govern municipal no aconsegueix signar un conveni amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que garanteixi que la inversió prevista per a la connexió tramviària beneficiï el sistema de transport públic", el pressupost "es destini a avançar a les infraestructures que són de gestió i explotació pública". El primer tram Glòries-Verdaguer suposarà una inversió de 98 milions d'euros , i la connexió sencera Glòries-Macià s'elevaria a uns 200 milions.ERC encara ha donat una nova mostra del seu rebuig a la proposta de tramvia del govern de Barcelona en Comú amb un vídeo que ha difós a través de les xarxes socials. "Colau ha triat la pitjor de les opcions per fer el tramvia", sosté el partit, i és la de "pagar l'obra amb diners públics i mantenir la gestió privada". A més, critica que perjudica el transport públic existent perquè els passatgers del "tramvia privat" s'incrementaran en 120.000 i alhora 80.000 deixarien de viatjar en el metro i l'autobús, que gestiona la companyia pública de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). "Tramvia sí, però no així", conclou el vídeo.

