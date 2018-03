Arxivada la causa contra Germà Bel per uns suposats tuits «injuriosos» sobre l'1-O

1/12 Avui he prestat declaració davant la policia judicial (Fiscalia) com a ‘investigat’ per un presumpte delicte d’odi I discriminació, per opinions públiques emeses sent Diputat — (((Germà Bel))) (@gebelque) 29 de gener de 2018

El jutjat d’instrucció número 19 de Barcelona ha acordat l’arxivament de la causa contra l’exdiputat de Junts pel Sí i catedràtic d’Economia Germà Bel per un suposat delicte d’injúries per unes piulades que va fer el 3 d’octubre passat criticant la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i la policia per l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil dos dies abans amb motiu de la celebració del referèndum de l'1-O.En la interlocutòria que ha fet pública el casenc a través de les xarxes socials, la titular del Jutjat d’Instrucció número 19 de Barcelona, Maria Pilar Rovira del Canto, recorda, basant-se en jurisprudència prèvia, que les opinions versades sobre autoritats en actuacions pròpies de les seues funcions es mouen en “un marc de crítica més ampli” per ser “actuacions que se sotmeten constantment a la valoració ciutadana”. Remarca, per tant, que “en aquest àmbit no pot penalitzar-se l’expressió d’opinions subjectives sobre esdeveniments històrics o d’actualitat”.En este sentit, la interlocutòria insisteix que les piulades fetes per l’exdiputat de les Cases d’Alcanar s’emmarquen en l’exercici del dret fonamental de la llibertat d’expressió protegit per la Constitució i que “per tant, l’acció penal no pot prosperar, ja que aquestes llibertats operen com a causa excloent de la antijuridicitat de la conducta del denunciat”.La magistrada conclou que les puildades responen “a un legítim exercici de la llibertat d’expressió i ideològica, emmarcant-se en l’àmbit de l’opinió i la reivindicació política, en el de la crítica sobre l’actuació no només de la Policia Nacional, sinó també del Govern estatal, en una oposició de rebuig a l’aplicació de l’article 155”.Les actuacions contra Germà Bel per part de la policia judicial van ser ordenades per la ara ja exfiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Barcelona, Ana Maria Magaldi.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)