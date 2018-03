Rescaten a Espot un excursionista de 70 anys amb principi de congelació als dits

Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir al migdia un excursionista francès amb problemes als dits de les mans per possible congelació. El cos d’emergències va rebre l’avís a les 9:25 hores des del refugi d’Amitges. Allà, el ferit, de 70 anys, hi havia passat la nit amb símptomes d’hipotèrmia després de realitzar una ruta amb raquetes de neu. En veure que el seu estat havia empitjorat, es va demanar el rescat.Un helicòpter amb un equip dels GRAE es va desplaçar fins el lloc per evacuar l’home per comprovar que efectivament presentava símptomes d’hipotèrmia i principi de congelació als dits de les mans. El ferit va ser traslladat a l’Hospital del Pallars de Tremp. No va ser tasca fàcil, ja que el rescat es va haver d’allargar per la complicada situació meteorològica que hi havia a la zona, amb fortes ratxes de vent.

