​ERC manté el «no» al tramvia i reclama a Colau que destini la inversió al metro

Un tramvia circulant per la Diagonal. Foto: Adrià Costa

ERC manté el "no" a la votació de l'extensió del tramvia per l'avinguda Diagonal en el ple municipal de Barcelona d'aquest divendres, segons fonts del partit, i a la sessió presentarà una proposició perquè es destini la inversió prevista a les obres pendents del metro i dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Segons el líder republicà a l'Ajuntament, Alfred Bosch, es tracta d'una proposta per "destinar una inversió pública al sistema públic de transport", una circumstància que no es dona en el cas del tramvia, segons ha remarcat en un comunicat Els republicans justifiquen el seu rebuig pel fet que es vota un protocol i no un conveni d'obligat compliment. La proposició concreta que, "si el govern municipal no aconsegueix signar un conveni amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que garanteixi que la inversió prevista per a la connexió tramviària beneficiï el sistema de transport públic", el pressupost "es destini a avançar a les infraestructures que són de gestió i explotació pública". El primer tram Glòries-Verdaguer suposarà una inversió de 98 milions d'euros ERC ha destacat que hi ha diverses infraestructures a mig fer, i demana al govern de Colau que "faci una aposta decidida per un mitjà de transport públic que utilitzen 400 milions de persones anualment". És el cas del tram central de la línia 9-10 del metro, la línia 4 de La Pau a la Sagrera, la línia 2 del Paral·lel a la Zona Franca i la connexió dels FGC entre Plaça Espanya i Gràcia.Bosch ha defensat que "no s'entendria que el govern de Colau votés en contra de les obres pendents al metro i FGC", i ha afegit que es tracta de projectes aprovats i iniciats. Pel que fa a la línia 9-10, ha argumentat que "connectar el tram central és el que dona sentit a tota la línia, perquè permet connectar la franja Besòs i la Llobregat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)