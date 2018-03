Cinc candidats opten a ser rector de la UVic

Jordi Montaña, actual rector de la UVic. Foto: Adrià Costa

Hi ha fins a cinc candidats per ser el nou rector de la NacióDigital, en total es van presentar 13 candidats, dels quals vuit van quedar exclosos. De moment, encara no han transcendit els noms. El procés de selecció garanteix total confidencialitat dels candidats. Tenir el grau de doctor, ser catedràtic i un nivell excel·lent d'anglès són els principals requisits que constaven en la convocatòria. Només cinc persones han complert aquests requeriments. Hi ha fins a cinc candidats per ser el nou rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) . Divendres passat acabava el termini per presentar-se a ocupar la posició que actualment ostenta Jordi Montaña. Aquest juliol de 2018 culmina el seu segon i darrer mandat. Segons ha pogut saber, en total es van presentar 13 candidats, dels quals vuit van quedar exclosos. De moment, encara no han transcendit els noms. El procés de selecció garanteix total confidencialitat dels candidats. Tenir el grau de doctor, ser catedràtic i un nivell excel·lent d'anglès són els principals requisits que constaven en la convocatòria. Només cinc persones han complert aquests requeriments.

L'òrgan que s'ha encarregat de fer la primera tria ha estat la Comissió de Selecció. Està formada per Josep Arimany en representació de l'Ajuntament de Vic, Mercè Rosich en representació de la Fundació Universitària Balmes , Arcadi Navarro, o qui delegui, per part de la Generalitat, Joan Font en representació de la societat civil i un patró representant de la comunitat universitària. També hi ha tres acadèmics externs que són el catedràtic de la UAB i expresident del Col·legi de Metges Miquel Vilardell, l'exsecretari general de CIC Claudi Alsina i el director d'ICREA, Antoni Huerta, que han valorat, prèviament, els candidats en funció dels mèrits acadèmics i de recerca.Aquesta és la primera vegada que es porta a terme aquest procés. Jordi Montaña va ser escollit pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB), després d'Assumpta Fargas. Precisament, llavors hi havia una crisi institucional al voltant de la successió de la rectora. Montaña era la primera opció de l'alcalde Josep Maria Vila d'Abadal, i Fargas va renunciar minuts abans de l'inici de la reunió del Patronat que va escollir el fins ara rector, que no va obtenir el suport del Claustre.Després que la Comissió de selecció hagi escollit 5 candidats, l'executiva de la FUBalmes serà la responsable de valorar els candidats i proposar-ne un al plenari del Patronat per tal que l'aprovi. En el termini de 15 dies es convoca el Claustre perquè es pronunciï sobre el programa de l'escollit. Aquest ha de presentar el seu programa davant la comunitat educativa i personal de la universitat i després s'emet un informe sobre el contingut.El Patronat recull el pronunciament del claustre i decideix si nomenar-lo o no com a nou rector. La decisió del Claustre no és vinculant, ja que encara que hi hagi un rebuig a la candidatura, el Patronat té l'última paraula. El rector nomenat farà 4 anys de mandat i en cas d’aspirar a ser renovat, haurà de presentar una memòria. Només poden rectors durant 8 anys.

