El govern espanyol admet que el rei signarà el nomenament si Turull no és empresonat

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha admès aquest dijous en una entrevista a Onda Cero que el ple d’investidura de Jordi Turull s’ha convocat “reglamentàriament” i que, per tant, a priori el seu govern no l’impugnarà i “se celebrarà”. En una entrevista a Onda Cero també ha apuntat que en cas que demà el Tribunal Suprem mantingui la imputació per a Turull amb les conseqüències processals que el jutge decideixi “això no invalida la seva condició de president”.La inhabilitació, ha dit, es produiria en el cas que en el moment de l’obertura de la fase d’enjudiciament –cosa que es produirà aquest divendres- Turull estigués en presó preventiva. En aquest sentit ha afirmat que en el cas que Turull no anés a la presó “podria passar” que el rei Felip VI hagi de signar el nomenament de Turull, perquè “els actes del rei són deguts, formals, que no aporten un element de voluntat”. Amb tot, ha acusat les forces independentistes de fer “joc brut” en buscar una confrontació entre el poder judicial i les decisions polítiques del Parlament.Catalá també ha admès que en el cas que finalment no se celebrés el ple d’aquest dijous “no es posaria en marxa el rellotge” de la investidura “segons han dit els lletrats del Parlament de Catalunya”, tot i que considera que “no és raonable” que tres mesos després de les eleccions no s’hagin fet passos en aquesta direcció.Respecte a la situació de Puigdemont i a la possible reactivació de les ordres d’extradició per a Puigdemont i els consellers exiliats, Catalá ha afirmat que aquesta és una iniciativa que “correspon al jutge i als fiscals”, tot i que s’ha mostrat convençut que de la interlocutòria de processament d’aquest divendres “en sorgirà la possibilitat de reclamar a Bèlgica una ordre de detenció i lliurament si coincideixen amb tipus penals a Bèlgica”.“Crec que el que va passar fa algunes setmanes (quan Llarena va retirar les peticions d’extradició) és que aquesta manca de tipificació i identificació de tipus penals Belgues generava incertesa sobre si es produiria el lliurament”, però “demà hi haurà un element nou i estarem tots molt atents”, ha afirmat el ministre, que ha recordat que aquesta és una potestat del poder judicial.Catalá ha advertit que tal com va passar després de la consulta del 9-N, també “podria passar” que en paral·lel a la via judicial hi hagi un procés de “responsabilitat comptable” al Tribunal de Comptes contra els dirigents independentistes pel “mal ús” dels diners públics i la seva destinació al procés independentista.Catalá ha afegit que el 155 no decau automàticament quan se celebri el ple d’investidura de Turull sinó quan es compleixin tots els requisits formals, que impliquen la sanció del seu nomenament per part del Rei, la publicació al Butlletí de l’Estat i la designació dels consellers. “Quan el Govern estigui constituït i exerceixi les seves funcions decaurà el 155".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)