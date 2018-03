Joan Elias (UB): «El finançament de les universitats ja no pot esperar més»

"Les universitats ja no poden esperar més". Amb aquestes paraules, el rector de la Universitat de Barcelona, doctor Joan Elias, s'ha referit a la situació que travessa el finançament universitari. "La UB vol encapçalar la lluita per un nou finançament universitari", ha assegurat Elias, qui ha anunciat tot seguit: "Serem més combatius del que hem estat fins ara". Precisament aquest dijous, la UB celebra una Jornada sobre Finançament Universitari que pretén conscienciar de la problemàtica econòmica que travessen els estudis superiors.Elias ha explicat que les universitats van patir severament les retallades, assumint que les prioritats de les administracions públiques eren retallar el mínim en despesa social. Però ara toca afrontar l'infrafinançament de la universitat sense més dilacions. Joan Elias ha recordat que la UB és la primera universitat del país quant a recerca i, en canvi, és la que pot invertir menys per estudiant.El rector ha comentat algunes dades comparatives del finançament de les universitats catalanes respecte del d'altres països. Ha recordat que la despesa per estudiant a Catalunya és de 6.354 euros, per 18.768 euros que es destinen a Suècia, o els 13.362 d'Irlanda, països amb una població similar. La despesa en universitats per habitant és de 191 euros a Catalunya, mentre a Irlanda és de 600 euros i a Suècia de 672. També ha volgut sortir al pas dels qui diuen que a Catalunya hi ha massa universitats públiques: "A Àustria n'hi ha 43, a Suècia 34. Aquí en tenim 8".Ahir, el Consell Social de la UB va aprovar els pressupostos de la universitat, uns comptes de 370 milions d'euros. Segons el rector, comparant la institució a les altres de similars del nostre entorn, la UB requeriria d'un pressupost de 650 milions d'euros. La meitat dels ingressos provenen de l'ajut públic i una quarta part de les taxes, és a dir, de les universitats. La subvenció ordinària de la Generalitat no cobreix les nòmines del personal.Una perversió del sistema de subvencions -ha explicat Elias- és que està basat en el nombre de crèdits matriculats. Segons el rector, és un factor a tenir en compte, però comporta una competència dura per tenir més estudiants i crear més graus: "No és un sistema que posi el focus sobre el talent". Ha posat èmfasi en els problemes que afronta la renovació del capital humà de la universitat. Elias ha estat molt contundent: "Si no afrontem el problema de l'envelliment del professorat i el personal, el sistema universitari públic català està en perill".El conflicte polític que viu Catalunya també ha afectat negativament la universitat. El rector ha subratllat que cal disposar d'interlocutors polítics amb continuïtat. El mateix secretari d'Universitats, Arcadi Navarro, ha admès avui a la UB, en la inauguració de la Jornada sobre Finançament, que el Pacte Nacional d'Universitats està aturat. Elias ho ha expressat així: "Cal un Parlament que funcioni amb normalitat i pugui aprovar un pla per a les universitats que tingui una vigència de deu o vint anys".Elias ha recordat que la UB s'ha pronunciat en favor d'una sortida dialogada a l'actual situació. El rector ha defugit posicionar-se políticament i tan sols ha manifestat que la UB vol contribuir a l'encontre i al debat, i per això el mes d'abril s'inaugurarà un cicle de debat sobre la situació política sota el títol "Catalunya en temps d'incertesa".

