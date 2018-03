«Fancellissimo», senyor de Barcelona

El llibre «Fancellissimo», que recull els articles del periodista Agustí Fancelli

El periodista Agustí Fancelli Foto: Joan Sánchez

Sobre la seva gent, els seus carrers i els seus edificis. Sobre les botigues, els bars, els cambrers i els llocs on serveixen bones viandes i on coneixen quin és l’alcohol que més et convé en aquell moment de pujada o de baixada espiritual. M’agrada escriure sobre els seus escriptors, sobre els llibres que habiten a la ciutat dels llibres. Sobre els homes i les dones que cada dia s’hi troben, sobre els treballadors, sobre els que manen i no treballen. Sobre els manaires m’agrada menys, els desafavorits tenen millors històries. M’agrada escriure sobre allò que m’agrada de Barcelona. Sovint també sobre el que no m’agrada, que acostuma a tenir a veure amb els Zara i els Mango.I sobre les seves llibreries, esclar. Sobre les seves festes tradicionals. Sobre quan hi neva i sobre quan hi plou. I sobre el dia que fa un sol resplendent. Sobre els dies tristos perquè afinen la poètica i sobre els dies alegres perquè és més bonic fer-ho així. I m’agrada escriure sobre les persones que escriuen sobre Barcelona. M’agraden Sempronio, Permanyer i Joan de Sagarra. Fixar-me en què escriuen i empescar-me idees que segur que els agradaria escriure. Hi és també l’Agustí Fancelli, a qui li agradava molt escriure de música, d’Itàlia i de les persones que estimava. I de Barcelona també molt.Me’l trobava fa molts anys quan a l’Avui m’enviaven a escriure coses de música. No recordo haver-hi parlat. Només el llegia. Ara els seus amics i familiars s’han conjurat per publicar un llibre molt especial. Es diu Fancellissimo i és una preciositat. Acumula un bon grapat dels seus articles publicats entre 1986 i 2012. Fancelli va morir el 2 de febrer de 2013. Em van quedar gravades a la memòria les paraules que van deixar escrites alguns dels seus amics: Jacinto Antón, Sergi Pàmies, Ramon Besa... A la memòria i a la carpeta de retalls. La imprescindible carpeta de retalls, sí, tresor imprescindible per a qualsevol periodista.prescriptor de la música que l’apassionava i notari dels plaers de la vida. Fede Montagud és l’emprenedor que ha volgut posar dempeus aquest volum de lletres i fotos, d’amics que glossen tant l’amic com el periodista. Hi escriuen semblances, retrats, elogis de la seva manera de treballar, de crear i d’inspirar. Detalls que recorden, píndoles de la seva passió navegadora, motorista, musical i italiana. Com que m’he auto batejat Senyor de Barcelona ­em fixo especialment en allò que Fancelli observava i explicava sobre la ciutat on visc. Tenia un estil tan directe i natural que era impossible cansar-se d’allò que escrivia. Com l’article sobre l’orxateria Sirvent del carrer Parlament, un d’aquells indrets que es veu claríssim que mereixen una crònica. Però ell ho va veure abans, esclar.Merceditas és Mercè, la patrona. I Eulàlia és l’altra patrona. Bicefal·lia, se’n diu a això? O el text que ressegueix el procés de reconstrucció del Liceu. I el llarg i premiat reportatge sobre la Barcelona post-olímpica, ric, documentat, amb fonts i, sobretot, personalitat pròpia. Descobreixo que ens agradaven les mateixes coses: el Paral·lel, el cementiri de Montjuic, observar la ciutat des de dins d’un autobús, trobar restaurants que encara que no siguin gran cosa t’agrada anar-hi amb els amics, adoptar-los i que de seguida passin a formar part d’un mateix. Anar-hi sempre és una petita festa.va escriure sobre la gran apagada del 2007, va visitar la Sagrada Família amb una escola, la reobertura dels cines Méliès li va semblar una notícia fabulosa i va voler presenciar com es despertava la platja amb la ressaca de la nit de Sant Joan. Tots els temes que tocava Fancelli em semblen imprescindibles. Sobre tots ells hauria escrit jo hagués estat en el seu lloc. I, sense haver-me’n adonat fins ara, em sembla que trio temes, motius i persones sobre les que escriure posseït per les mateixes motivacions que tenia ell. Estic content que així sigui. Estic content que existeixi Fancellissimo.

