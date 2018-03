Els Catarres inauguraran l'Strenes 2018

Ja s'ha desvetllat la sorpresa: Els Catarres seran els encarregats de fer el concert inaugural del festival Strenes, que l'any passat va congregar més de 32.000 persones i que se celebrarà del 24 de març al 30 d'abril a Girona. L'actuació tindrà lloc aquest dissabte, 24 de març, a les sis de la tarda al ja imprescindible Terrat de l'Oficina de Turisme del Pont de Pedra.Fa un any i mig que Els Catarres no pugen a un escenari, i aprofitaran el concert de Girona per mostrar per primera vegada les cançons del seu quart disc, Tots els meus principis, que arriba a les botigues el divendres. El primer avançament d'aquest treball, la cançó Fins que arribi l'alba, ha estat reproduït més d'1,2 milions de vegades a Youtube des del 6 de febrer.El festival Strenes manté en aquesta edició la tònica d'inaugurar el certamen amb un concert sorpresa. Fa tres anys el va inaugurar Sopa de Cabra, fa dos Love of Lesbian i l'any passat Txarango. Els Catarres s'afegeixen, ara, a una llista de concerts especials i únics.D'altra banda, el certamen inaugura aquest dissabte, just després del concert al terrat, un nou escenari a la plaça del Vi. Els barcelonins Bemba Saoco seran els encarregat d'estrenar-lo, després que els Sense Sal, la primera opció que s'havia triat, hagin hagut de cancel·lar el concert per raons de salut d'un dels seus membres. Bemba Saoco presentarà les cançons de 'Crújelo', disc que acaben de publicar.

