Torrent avisa l'Estat i el rei

El president del Parlament, Roger Torrent, ha defensat la candidatura de Jordi Turull per ser investit president de la Generalitat i ha avisat l'Estat que "no s'entendria" que el rei Felip VI no "signés" l'elecció de l'aspirant escollit per la cambra catalana. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio , Torrent ha avalat l'opció de Turull per protegir la "dignitat" de la cambra catalana i els drets dels diputats.El que no ha pogut garantir Torrent és si la CUP donarà suport a Turull, després que Carles Riera hagi posat en dubte la necessitat de precipitar la convocatòria del ple d'aquest dijous a la tarda. De fet, la CUP no ha garantit els vots al candidat -que necessita ser escollit per majoria absoluta en primera ronda- i ho decidirà minuts abans del ple, en un consell polític. "Em correspon fer possible el debat d'investidura. Altra cosa és si el candidat té la confiança dels membres de la cambra. Ahir, després de la ronda de contactes, vaig constatar que hi havia un candidat que podia ser investit", ha exposat el president del Parlament.Torrent, que ha descartat un escenari d'eleccions, ha demanat no "normalitzar" la "persecució" de la justícia espanyola a l'independentisme. Ha exposat que seria una "barbaritat" nomenar un president i que després no fos possible que exercís els seus drets. "No especulem amb les conseqüències que pugui tenir la citació del jutge Llarena", ha afegit el president de la cambra catalana. "La sobirania de Catalunya la representa el Parlament, i qui decideix el president és el Parlament", ha reblat Torrent.

