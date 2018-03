La CUP afegeix dubtes a la investidura de Turull: «La posició és d'abstenció»

Carles Riera, portaveu de la CUP al Parlament, durant l'entrevista a TV3. Foto: TV3

Més dubtes sobre si Jordi Turull disposarà dels vots necessaris per ser investit en el ple d'aquest dijous a la tarda. Els vots de la CUP són necessaris per validar la candidatura del diputat de Junts per Catalunya en primera ronda i els anticapitalistes no els han garantit. "Avui la posició és d'abstenció, però el consell polític ha de prendre la decisió", ha expressat Carles Riera, portaveu de la CUP al Parlament, en una entrevista a Els Matins de TV3 El consell polític de la formació es reunirà a partir de les 15h i concretarà si facilita la investidura minuts abans de l'inici del ple de la cambra catalana.Riera ha revelat que aquest dimecres va dir al president del Parlament, Roger Torrent, que "no era prudent convocar un ple sense que el candidat tingués garantit el suport". "Si la CUP vota que sí, demà Turull anirà al Tribunal Suprem com a president. Si s’absté, hi anirà com a candidat", ha constatat. Pel portaveu dels anticapitalistes, el candidat idoni és Carles Puigdemont. "El nostre president és Puigdemont", ha sentenciat Riera, que ha recordat que la seva formació no vol ser "partícip" d'un Govern que "faci autonomisme". "Només donarem un 'sí' si hi ha un compromís republicà", ha conclòs.

