Una desena de detinguts a Vic per afavorir la immigració il·legal

| 10 comentaris Joan Serra Carné

01/01/1970

El pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, que la setmana passada va poder conversar amb els "Jordis" a Soto del Real, no ha rebut autorització per veure el líder d'ERC a Estremera | El bisbe de Solsona, Xavier Novell, també va presentar una sol·licitud per reunir-se amb el dirigent republicà que tampoc ha estat satisfeta