El lletrat major del Parlament es planteja plegar per la «incomoditat» dels darrers anys

El lletrat major del Parlament, Antoni Bayona, podria deixar de ser-ho en breu. Segons ha pogut saber l’ACN de fonts parlamentàries properes, el jurista es planteja abandonar el seu càrrec a la cambra i tornar a la docència universitària un cop el nou Govern s’hagi format i comenci a caminar.Bayona ha comentat ja les seves intencions amb el seu entorn més directe i amb el secretari general del Parlament, Xavier Muro, però insisteix que la seva decisió encara no està del tot presa i, per tant, no té data per marxar.El lletrat vincula, primerament, el seu plantejament a una decisió personal, donat que porta molts anys al Parlament i explica que té ganes de tornar a la docència i allargar així la seva vida professional. Però aquesta necessitat de canvi d’aires també admet que ha vingut precipitada per la tensió que ha comportat la seva feina en els darrers anys. I és que les qüestions que han arribat a les mans dels lletrats últimament han creat una certa “incomoditat” en Bayona, en veure com s’han pogut utilitzar partidistament des de tots els fronts polítics alguns raonaments tècnics que els juristes del Parlament han anat fent. No és, doncs, que li hagi estat complicat dictaminar a favor o en contra dels independentistes, sinó que els temes que s’han plantejat han estat tensos i han acabat servint per a la guerra política entre uns i altres.Així les coses, Bayona seguirà al seu lloc al menys fins que la situació sigui més estable i s’esclareixi si la legislatura comença a caminar amb normalitat amb un Govern en marxa. Però a l’horitzó del lletrat major ja hi ha la fita de deixar el càrrec. Per fer-ho, més enllà dels motius que l’han impulsat a fer-ho, pot optar per marxar sense més en breu i tornar a la universitat a donar classe. Però també podria esperar-se poc més d’un any i acollir-se a una mena de prejubilació a la que podria accedir per edat i els anys que porta exercint de lletrat. Ara per ara, però, la seva preferència passa més per abandonar el Parlament i seguir treballant en la docència, que per la jubilació professional.Sigui com sigui, el seu entorn coneix ja les seves intencions i, si res no canvia, es faran efectives un poc hi hagi un Govern en funcionament. Fins aleshores, però, poden passar mesos, i durant el temps que resti, Bayona té la ferma convicció de seguir al seu paper tècnic i treballant com fins ara.

