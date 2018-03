L'agressor d'una dona a la Diagonal pacta una indemnització de 48.000 euros per no entrar a la presó

L'autor d'una puntada de peu a una dona a la Diagonal de Barcelona en un pas de vianants a l'avinguda Diagonal de Barcelona el febrer de 2015, i l'amic que va gravar l'agressió i va difondre-ho per les xarxes socials hauran de fer un curset de discriminació de gènere per evitar l'ingrés a presó un any i mig, per l'autor, i un any, pel company. Els dos acusats han pactat aquest dimecres un acord de conformitat amb totes les parts, que reconeix que els joves van fer una acció ''humiliant i vexatòria'' contra la víctima pel fet de ser dona i en un espai públic. L'acord també inclou una indemnització de 48.000 euros per reparar el dany físic i moral que l'incident va causar a la dona.

En l'escrit d'acusació, el fiscal demanava per a ells una pena de tres anys de presó per un delicte de lesions i un altre contra la integritat moral amb els agreujants de traïdoria i discriminació de gènere. Segons el fiscal, els joves van actuar per ''humiliar i ridiculitzar una dona pel fet de ser-ho''.La sentència ha estat celebrada per l'Associació Dones Juristes, entitat que es va personar com a acusació popular, que considera que és un ''èxit'' i un ''precedent jurídic notable'' perquè recull els agreujants de traïdoria, i per raó de sexe. Per Dones Juristes, la sentència tindrà un efecte pedagògic perquè s'acorda també la retirada del vídeo viral que segueix causant un dany moral a la víctima i a totes les dones.Mario G. M va colpejar les cames de la víctima mentre es trobava parada en un semàfor i la va fer caure a terra. Un amic de l'acusat va gravar l'atac i van penjar el vídeo a la xarxa on es va fer viral. La dona va patir un esquinç. L'agressor es va presentar la comissaria de policia de Talavera de la Reina (Toledo), quan va saber que el buscaven. Els fets van passar a les 6 del matí del 22 de febrer de 2015.