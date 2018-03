L'ANC convoca concentracions divendres davant les delegacions del govern espanyol

Multitudinària manifestació a Barcelona Foto: Albert Alemany

El poble de Catalunya diu PROU!

Sí a la República i al Govern legítim.

Divendres tothom al carrer! #RepúblicaARA pic.twitter.com/h5Zc3NPvUc — Assemblea Nacional (@assemblea) March 21, 2018

L'ANC ha convocat concentracions per divendres al vespre per rebutjar la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de citar de nou la cúpula dirigent del procés independentista . En concret, l'entitat sobiranista ha cridat a concentrar-se davant les delegacions del govern espanyol a les principals ciutats del país: a Lleida, Tarragona i Girona a les 20h, i a Barcelona, a les 21h. Amb el lema "el poble de Catalunya diu prou", l'ANC demana a tothom que surti al carrer per dir "sí a la República i al Govern legítim".Les concentracions seran el mateix dia que Jordi Turull i la resta de diputats independentistes encausats hauran de comparèixer de nou davant del Suprem. Llarena podria imposar-los de nou mesures cautelars i enviar-los a presó.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)