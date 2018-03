La Moncloa critica Turull i mantindrà el 155 mentre no hi hagi un Govern «conforme a dret»

El govern espanyol ha expressat aquest dimecres el seu rebuig a la investidura exprés impulsada pel president del Parlament, Roger Torrent, i ha subratllat que aquesta decisió de convocar un pla per invertir al candidat de JxCat Jordi Turull un dia abans de la seva La citació davant el Suprem "minva la dignitat de la institució". A més, ha advertit que l'article 155 de la Constitució seguirà en vigor fins que hi hagi un nou govern a Catalunya "conforme a dret", han informat fonts de Moncloa.Segons el govern espanyol, la iniciativa de Torrent "només persegueix l'interès polític dels independentistes de mantenir viu un enfrontament amb l'estat democràtic", tot i que "aquest ha demostrat la seva capacitat per defensar l'imperi de la llei i la dignitat dels seus institucions". A més, les mateixes fonts han subratllat que els únics responsables que un president de la Generalitat pugui ser apartat del càrrec per inhabilitació, "amb el greu deteriorament que això suposaria per a l'autonomia de Catalunya, són els qui estan impulsant la candidatura d'un diputat amb greus problemes judicials".Igualment, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha assegurat que Turull "no pot ser" el president de la Generalitat perquè està acusat de "gravíssims delictes". Segons ha opinat, no s'ha de celebrar el ple convocat per aquest dijous, ja que el candidat va participar directament en el "referèndum il·legal" de l'1 d'octubre i després en la declaració unilateral d'independència.Per això, ha indicat que la seva primera obligació en aquest moment hauria de ser defensar-se davant la justícia i no ser el president de la Generalitat. "És evident que Turull, sobre el que pesen greus acusacions, no pot ser president de la Generalitat", ha manifestat Maillo, que veia en aquesta candidatura "més del mateix", una "fugida cap endavant" i "una burla als ciutadans i l'estat de dret".

