Així respon Turull a l'encàrrec de Torrent com a candidat a la presidència

Un honor immens. Si el Ple del Parlament em dóna la seva confiança, treballaré sense descans pel progrés i protecció dels 7,5 milions de catalans, els seus drets, la seva llibertat i el seus mandats democràtics. Amb diàleg amb tothom i per a tothom. https://t.co/zVnmY6iCXk — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 21 de març de 2018

En @jorditurull serà un gran president per revertir els efectes del 155, per fer respectar el resultat del #21D i per garantir la legitimitat de les institucions nacionals catalanes. És un home honest i treballador. Cap maniobra de l'Estat podrà esquerdar la seva dignitat. pic.twitter.com/d8dew0j912 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 21 de març de 2018

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha convocat el ple per investir Jordi Turull com a nou president de la Generalitat per aquest dijous a les cinc de la tarda . La màxima autoritat de la cambra catalana ho ha comunicat a la resta de partits en una ronda de contactes telefònics exprés aquest dimecres al vespre.Poca estona després, Turull ha acceptat l'encàrrec de Torrent i, a través d'una piulada, ha assegurat que serà "un honor immens" i que treballarà des del "diàleg amb tothom i per a tothom" per garantir els "drets i llibertats" de tots els catalans.El president català a l'exili, Carles Puigdemont, ha transmès el seu suport incondicional a la presidència de Turull i ha defensat que serà un "gran" cap de l'executiu per "revertir els efectes del 155, per fer respectar el resultat del 21-D i per garantir la legitimitat de les institucions nacionals catalanes".En la mateixa piulada, Puigdemont ha qualificat Turull com un "home honest i treballador". "Cap maniobra de l'Estat podrà esquerdar la seva dignitat", ha sentenciat.

