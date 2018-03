La CUP no garanteix els vots a Turull i ho decidirà minuts abans del ple

Lluc Salellas i Mireia Boya durant la roda de premsa d'aquest dimecres a la nit Foto: Sara González

La CUP no garanteix a hores d'ara els quatre vots afirmatius que serien imprescindibles per investir Jordi Turull president de la Generalitat aquest dijous. De fet, els anticapitalistes no prendran la decisió fins demà minuts abans de l'inici del ple . El consell polític dels anticapitalistes es reunirà a les 15 hores, dues hores abans de l'hora fixada per a l'inici del ple anunciat pel president del Parlament, Roger Torrent.Els portaveus del secretariat de la CUP, Lluc Salellas i Mireia Boya, han deixat clar que la convocatòria del ple d'investidura exprés ha estat una decisió "unilateral" de Junts per Catalunya i ERC. Aquest ple convocat d'urgència i "l'excepcionalitat repressiva" que viu el país els aboca, han explicat, a deixar en mans de la seva militància una decisió de tanta "transcendència". Tot i que tenen present que divendres el Tribunal Suprem podria ordenar presó per a Turull però també per a Raül Romeva, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Marta Rovira, els anticapitalistes han recordat que des del principi van dir que el seu candidat a la investidura era Carles Puigdemont. "Això no ha estat possible no per culpa de la CUP, sinó perquè la resta d'agents no ho han volgut", ha assegurat el portaveu.Salellas ha explicat que la CUP garantia els vots afirmatius en cas de mantenir la investidura a distància de Puigdemont i que es podria haver posat de nou el seu nom sobre la taula o bé, ja que no s'ha donat el cas, que JxCat i ERC es comprometessin amb un programa de legislatura "amb mesures de construcció de la República". Això últim ha estat el que han repetit en les darreres setmanes els diputats de la CUP, que han subratllat que no avalarien un "Govern autonomista".Aquesta mateixa nit la CUP enviarà a les bases els documents polítics que se sotmetran a votació i que culminaran amb un debat al consell polític per decidir el posicionament final.